Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка и отсрочку выплат по госдолгу

Украина получила финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка и подписала соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу.

Украина получила транш помощи в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках программы Всемирного банка, которая помогает стране выплачивать бюджетные и социальные расходы на фоне российского вторжения, защита от которого оттягивает собственные ресурсы государства, – сообщил в пятницу, 29 марта, соцсети X премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

“Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках Кредита на политику развития (Development Policy Loan, DPL). 984 миллиона долларов поступили из Японии и 516 миллионов долларов из Великобритании. Средства покроют бюджетные расходы на социальные и гуманитарные нужды и реконструкцию. Мы благодарны правительствам Фумио Кисидэ в Японии и Риши Сунака в Великобритании, Президенту Группы Всемирного банка Аджаю Банга и исполнительному директору по операциям Всемирного банка Анне Бьерде за постоянную поддержку,” – написал Шмыгаль в X.

Не секрет, что Украина зависит от финансовой помощи западных партнеров, однако в 2024 году иностранное финансирование сократилось, а в США уже несколько месяцев пакет помощи для Украины блокируется республиканцами в Конгрессе. В связи с чем украинский президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и призвал скорее принять новый пакет военной помощи, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме этого, 29 марта было подписано двустороннее соглашение между США и Украиной об отсрочке выплат по государственному долгу, что позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет Украины и направить средства, которые должны были быть уплачены, на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер.

Отмечается, что заключение соглашения было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании относительно приостановления выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.