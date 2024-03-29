Погоня калифорнийских полицейских Лос-Анджелеса за угнанной Теслой закончилась, не успев толком начаться – в ходе погони у электрокара закончилась зарядка.

Поздно вечером 28 марта полицейские Лос-Анджелесa хотели остановить автомобиль Tesla Model S из-за небезопасной езды водителя. Но оказалось, что автомобиль был угнан в центре мегаполиса. Владелица электрокара, журналистка Fox 11 Сюзан Хирасуна, была на концерте в Западном Голливуде.

Что ее машина угнана, она обнаружила после окончания концерта и сразу же связалась с полицией, которая уже преследовала ее автомобиль. Посмотрев приложение Tesla app, журналистка увидела, что зарядки ее Теслы хватит на 15 миль (примерно 4-5%), поэтому преследование продлилось недолго – полицейские просто продолжили погоню до полной разрядки батареи угнанной машины.

Подозреваемый был арестован, полиция пока не раскрыла его имени.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship