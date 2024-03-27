Бесплатное онлайн-обучение для лиц, осуществляющих уход на дому в Калифорнии, закончится в августе.

Лица, осуществляющие уход, и работники здравоохранения на дому – преимущественно цветные люди и женщины – играют ключевую роль в качестве основы системы здравоохранения Калифорнии. CalGrows обеспечивает комплексное бесплатное онлайн-обучение как для оплачиваемых, так и для неоплачиваемых лиц, осуществляющих уход, с целью дать им ценные навыки и открыть путь к новым карьерным возможностям.

Соответствующие критериям оплачиваемые работники по уходу получат значительную выгоду: они смогут заработать до $6000 в виде стипендий после успешного завершения учебного курса. Обучение CalGrows доступно только до 30 августа.



“Присоединяйтесь к нам и продвигайте эту ценную возможность для тех, кто вносит значительный вклад в развитие здравоохранения в ваших сообществах”, – предлагают организаторы программы.

На брифинге EMS для этнических СМИ 7 марта, организованном Калифорнийским департаментом по проблемам старения и этническим медиа-службам, спикеры описали программу ухода и здравоохранения.

Ренита Полк из Калифорнийского департамента по вопросам старения привела оценки, согласно которым к 2030 году 10,8 миллиона человек, т.е. четверть всех калифорнийцев, будут старше 60 лет, и им потребуется помощь еще 3,2 миллиона лиц, осуществляющих уход, и медицинских работников для обеспечения должного ухода.

“Это ощутимая инвестиция в лиц, осуществляющих уход, признание их жизненно важной роли, представление разнообразных сообществ Калифорнии и предоставление людям качественного ухода, которого они заслуживают,” — сказала Ренита Полк.

“Это огромная проблема,” — сказал доктор ВиДжая Периякойл, директор Исследовательского центра GE Стэнфордского университета и программы обучения и обучения паллиативной помощи медицинского факультета. “Это не проблема «их», это проблема «нас».”

Она рассказала, что постоянное улучшение медицинского обслуживания означает, что внезапных смертей становится меньше, и большинство из нас в конечном итоге будут годами жить с хроническими заболеваниями и умирать от множества причин. Уже сейчас люди годами живут после диагностирования рака, с диабетом, переживают инсульты, заболевания легких, проблемы с почками и многое другое. Чтобы прожить день, некоторым нужна помощь с простыми, базовыми делами, такими как принятие душа, одевание и посещение туалета.

Но, как сказала ВиДжая Периякойл, просить людей, не имеющих специального образования или опыта работы, предоставить такие услуги, – это все равно, что давать водителю без прав ключи от грузового автомобиля. И эти лица, осуществляющие уход, также сообщают о депрессии и выгорании.

Конни Накано из Департамента по делам старения сообщила, что около 6000 человек прошли более 25 000 курсов и заработали более 2 миллионов долларов в виде поощрений, одновременно делаясь более подготовленными и способными оказывать поддержку, в которой нуждаются пожилые люди и их семьи.

Она поделилась, что лица, имеющие право на участие в программе, должны быть нелицензированными сиделками, сертифицированными помощниками по уходу на дому или сертифицированными помощниками медсестер, которые живут и работают в Калифорнии. Бесплатное обучение доступно для тех, кто оказывает неоплачиваемый уход за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, включая друзей и семью, дома или в обществе, хотя стимулы не применяются.

Лица, осуществляющие уход, которым уже платит работодатель, не являющийся Службой поддержки на дому (In-home supportive Services), могут получать льготы за прохождение курсов. Сотрудники IHSS, имеющие вторую работу в другом месте, или сотрудники организации, работающей по окружному контракту на предоставление ухода IHSS, также имеют право на участие.

“CalGrows — это комплексная программа,” — сказала Анни Чанг, генеральный директор организации «Самопомощь для пожилых людей» в Сан-Франциско, которая работает с 1966 года и в настоящее время ежегодно обслуживает более 40 000 клиентов, предоставляя медицинские, образовательные, социальные и развлекательные услуги.

“Это дает нам возможность обучать наш штат из 411 сотрудников и предоставлять обновленную информацию об обучении, которую им необходимо проходить каждые два года. Это отличная возможность для вновь прибывших иммигрантов развивать карьеру, предоставляя им знания, необходимые для прохождения государственных лицензионных тестов,” – сказала она.

Один из таких людей – Мэй Го, приехала сюда в 2005 году и почти сразу же начала работать нелицензионным сиделкой. “Я была полна страсти, но в то же время чувствовала себя растерянной и озадаченной,” — сказала она через переводчика. Но когда она начала посещать курсы самопомощи для пожилых людей, она быстро поняла, что это станет поворотным моментом в ее карьере. После получения лицензии она смогла предоставлять более качественные услуги по уходу за пожилыми людьми, о которых она заботилась, не только улучшая качество их жизни, но и давая членам их семей душевное спокойствие.

По ее словам, такие программы помогают не говорящим по-английски соискателям работы, таким иммигрантам, как она, для которых языковые барьеры являются серьезной проблемой, обеспечивая не только профессиональную подготовку, но и мост для общения и обучения, позволяя им найти свое место в этом мультикультурном обществе Соединенных Штатов.

“Благодаря этому обучению мы не только улучшили свои профессиональные навыки, но и научились интегрироваться в это общество,” – поделилась она.

Курсы проводятся на девяти языках: английском, испанском, армянском, кантонском, корейском, китайском, тагальском, русском и вьетнамском. Темы включают болезнь Альцгеймера и связанную с ней деменцию, культурное разнообразие, безопасность пищевых продуктов, инфекционный контроль и самопомощь лиц, осуществляющих уход, но их гораздо больше.

Лица, осуществляющие уход, могут зарегистрироваться в программе онлайн на сайте Calgrows.org, по телефону (888) 991-7234 или по электронной почте.

“Есть курс, который подойдет любому графику,” — сказала Ренита Полк. “Они варьируются от коротких, четверть- или получасовых одноразовых занятий до более длительных, которые можно выполнять онлайн с паузами по мере необходимости, а также значительно более продолжительных. Это зависит только от того, сколько времени есть у студента.”

Программа CalGrows в ее нынешнем состоянии завершится в конце августа в соответствии с правилами, предусмотренными федеральным финансированием, которое ее поддерживает. Все приглашенные спикеры выразили надежду, что возможности получения образования сохранятся, даже если финансирование стипендий иссякнет, но это еще предстоит выяснить.

Журналист на пенсии Джо Родригес, подчеркнул важность программы, рассказав историю своей сестры, которая долгое время заботилась о престарелых родителях, но потом ей самой потребовался уход. Несколько лет назад он написал об этом колонку, высказав мысль, что его сестра заслуживает передышки.

“Я никогда не получал столько писем с ненавистью,” — вспоминал он. “От людей, настаивающих на том, что уход за пожилыми людьми является его обязанностью.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.