Как американские избиратели влияют на принятие законопроектов на выборах

Меры голосования являются ключевым инструментом для достижения равенства в здравоохранении, но они подвергаются нападкам.

Мера голосования (Ballot measures) или предложение для голосования (Proposition) — это законопроект, вопрос или тема, вынесенные на голосование и отраженная в избирательном бюллетене, чтобы избиратели могли принять решение по ней посредством выборов.

Меры голосования зарекомендовали себя как мощный способ для избирателей принимать решения об улучшении своего здоровья, от права на аборт и оплачиваемого отпуска по болезни до минимальной заработной платы и доступа к чистой воде.

Неслучайно, что усилия по ограничению доступа к мерам голосования усиливаются в то же время, когда на выборах принимаются меры по обеспечению равенства. В 2023 году в законодательные органы штатов было внесено семьдесят пять законопроектов, чтобы изменить правила и усложнить процесс меры голосования для достижения прогресса по вопросам, которые их волнуют.

На данный момент в 2024 году было 103 законопроекта, критикующих процесс принятия мер голосования, и мы ожидаем, что в следующем году их будет больше.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 22 ноября приглашенные спикеры обсудили, как мы защищаем эту жизненно важную форму прямой демократии и движемся к будущему, в котором здоровье будет не просто привилегией для некоторых, а правом для всех.

“Меры голосования — это форма прямой демократии, независимо от партийной принадлежности. Они позволяют избирателям вносить значимые изменения в вопросы, которые их волнуют, даже если они не рассматриваются в законодательных органах их штатов. В частности, в вопросах здравоохранения,” – сказала Авенел Джозеф, временно исполняющий обязанности исполнительного вице-президента Фонда Роберта Вуда Джонсона.

Недавнее исследование Департамента здравоохранения показало, что из 534 референдумов и инициатив по внесению поправок в конституцию США, принятых в период с 2014 по 2023 год, 63,5% были связаны со здравоохранением и чаще всего касались абортов и Medicaid.

По ее словам, только на выборах в ноябре 2024 года избиратели в семи штатах приняли меры голосования, гарантирующие право на аборт в конституциях своих штатов; избиратели в Небраске, Аляске и Миссури приняли меры, одобряющие оплачиваемый отпуск по болезни для работников; жители Миссури проголосовали за увеличение минимальной заработной платы до $15/час; а меры, ограничивающие процесс принятия мер голосования, потерпели неудачу в Аризоне и Северной Дакоте.

“Неслучайно, что усилия по ограничению доступа к мерам голосования усиливаются, в то время как на выборах продвигаются идеи более справедливой Америки посредством таких мер, как оплачиваемый отпуск, минимальная заработная плата и доступ к абортам,” — сказала Авенел Джозеф.

“Часто эти ограничения вводятся, потому что законодатели говорят, что это защитит штат от влияния внешней политики или денег,: — продолжила она. “Но избранные должностные лица часто более склонны продвигать корпоративные или партийные интересы, чем сообщества, которые они представляют, которые объединяются для сбора этих подписей, в то время как попытки ограничить меры голосования часто исходят от партийных групп особых интересов.”

Например, в ноябре этого года во Флориде, хотя более 57% избирателей одобрили защиту доступа к абортам до 24 недель беременности, мера не была принята из-за поправки к конституции 2004 года, поддержанной Республиканской партией и поддерживающей интересы бизнеса, которая повысила порог для принятия конституционных поправок с 50% до 60% избирателей.

“Всякий раз, когда голоса сообщества не только слышны, но и принимаются, будет творческая реакция, например, повышение порога,” — добавила Джозеф. “Это связано с тем, что политика, напрямую выгодная для обычного человека, например, оплачиваемый отпуск и минимальная заработная плата в Миссури, может быть не столь выгодна для корпоративных интересов.”

“Процесс голосования по законопроекту существует в Миссури уже более 100 лет, и он служит важным средством проверки нашего законодательного органа, особенно в те годы, когда последний не удовлетворяет потребности нашего народа,” — сказал Ричард фон Глан, политический директор Missouri Jobs for Justice.

Он рассказал, что до принятия в ноябре 2024 года Prep A, гарантирующего оплачиваемый отпуск по болезни и минимальную заработную плату в размере $15 к 2026 году, каждый третий работающий житель Миссури — около 730 000 человек — не имел доступа к хотя бы одной минуте гарантированного оплачиваемого отпуска.

“Это также часть доступа к здравоохранению,” — объяснил он. “Если у вас есть страховка, но вы не можете позволить себе взять выходной на работе, эта страховка для вас не имеет ценности, потому что вы не можете ею воспользоваться, живя от чека до чека».

В Миссури работник с минимальной заработной платой на полную ставку в настоящее время зарабатывает менее $500 в неделю до вычета налогов, что не является прожиточный минимум ни в одном округе штата, согласно калькулятору прожиточного минимума Массачусетского технологического института.

Чтобы вынести Prep A на голосование, около 900 волонтеров из Миссури собрали более 210 000 подписей; за последние 10 дней выборов более 1500 волонтеров постучали в более чем 150 000 дверей, чтобы рассказать людям о мерах, которые были приняты большинством в 58%.

“Лидер этой кампании, работница фастфуда по имени Фрэн Мэрион из Канзас-Сити, рассказала историю о том, как ее дочь заболела и не ходила в школу. Ей пришлось оставить ребенка, чтобы пойти на работу и иметь возможность купить еду. Ее ребенок спросил: “Почему ты не можешь остаться и позаботиться обо мне?” — рассказал фон Глан. “Чувствовать, что ты не можешь быть рядом с нуждающимся ребенком — никто не должен делать такой выбор.”

“Более 500 бизнесов, в основном небольших, поддержали Prop A, потому что они знают, что безопасные, справедливо обслуженные работники — это то, что стимулирует экономический рост, направляя свои доходы обратно в местную экономику,” — добавил он. “Это также не партийное разделение: в сельских округах каждый четвертый работник голосовал и за Дональда Трампа, и за Proposition A. Меры голосования являются синонимами того, ставим ли мы эксплуататорскую прибыль выше потребностей работников в нашем сообществе.”

“То, что мы что-то выиграли в день выборов, не означает, что работа закончена, особенно в эти ближайшие месяцы,” — сказала Крис Мелоди Филдс Фигередо, исполнительный директор Фонда центра стратегии инициативы голосования (BISC), добавив, что меры, тенденции и атаки на бюллетени отслеживаются по всей стране через BISC Ballot Hub.

“Хотя мы гарантируем, что эти меры будут реализованы должным образом, мы также можем столкнуться с серьезными атаками из-за законопроектов, повышающих пороговый процент, необходимый для принятия мер; требующих более сложного языка для внесения меры в бюллетень; или введения ограничительных требований по географическому распределению, которые затрудняют сбор подписей, особенно для недостаточно финансируемых низовых организаций в сельских общинах,” — продолжила она.

Она рассказала, что в ноябре этого года Issue 1 — мера Огайо, которая должна была создать гражданскую комиссию для определения избирательных округов Конгресса и штата, тем самым затрудняя джерримендеринг (англ. Gerrymandering; избирательная геометрия, избирательная география) перераспределения округов — не прошла порога в 50%, набрав 46%, в основном из-за запутанного языка бюллетеней.

Также в этом избирательном цикле Флорида использовала средства налогоплательщиков, чтобы выступить против одобренной меры голосования, отправив полицию в дома людей, подписавших утвержденную петицию в поддержку Поправки 4 – меры голосования, которая отменяла шестинедельный запрет штата на аборты; хотя большинство избирателей поддержали ее, эта мера не достигла порога в 60%.

“В любом другом штате 57% были бы значительным большинством. Они смогли получить на 1 миллион голосов больше, чем губернатор Рон ДеСантис,” — сказала Крис Мелоди Филдс Фигередо. “Мы ожидаем увидеть такое же сопротивление и в других штатах, где многие меры голосования по нисходящей ставке превосходят выборных должностных лиц штата, потому что люди смотрят на эти проблемы, не видя рядом с ними партийных «D» или «R», и думают: “Да, я с трудом свожу концы с концами. Я хочу повысить минимальную заработную плату, это очевидно.”

“Это говорит о бедственном положении государственных учреждений, которое мы сейчас имеем в США,” — добавила она. “Люди в первую очередь доверяют себе и своим сообществам, и меры, принимаемые на основе голосования, могут стать мостом к восстановлению этого доверия к нашим демократическим институтам, позволяя людям напрямую улучшать материальные условия своего здоровья.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.