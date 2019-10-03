Школьнице без ведома родителей установили подкожный противозачаточный имплантат

Николь Лэмберт из Балтимора (штат Мэриленд) подала на администрацию города в суд после того, как в школьной клинике ее 16-летней дочери без ведома родителей установили подкожный противозачаточный имплантат.

Фото: WMAR

Мать узнала об этом после того, как девочка начала жаловаться на боль в руке и головные боли. При осмотре врач-педиатр обнаружил, что причиной недомоганий является неправильно установленный имплантат Nexplanon, который нуждается в удалении и замене.

Лэмберт ничего не имеет против предотвращения подростковых беременностей, однако ее беспокоит тот факт, что достаточно сложные медицинские процедуры проводятся незнакомыми медсестрами в школьных клиниках. К тому же родителей не ставят об этом в известность и не дают им возможности выбрать наиболее подходящее медицинское учреждение. При этом, отмечает Лэмберт, школьные медсестры обязательно звонят родителям, прежде чем дать ребенку обычную таблетку от головной боли, продаваемую в аптеках без рецепта.

Законы штата Мэриленд уже почти 50 лет разрешают несовершеннолетним конфиденциально получать медицинские услуги по предотвращению беременности. Как выяснили журналисты местного телеканала WMAR, из 17 школьных медицинских центров Балтимора 5 предоставляют подросткам такие услуги. За 2017-2018 учебный год в этих пяти медицинских центрах получили оральные и подкожные контрацептивы 164 юных пациентки.