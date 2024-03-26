В ООН призывают выплатить репарации за рабство

Генсек ООН заявил, что работорговля заложила основания для системы дискриминации, основанной на идее превосходства белой расы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выплатить репарации за трансатлантическую торговлю порабощенными людьми, сообщило агентство Reuters.

По его мнению, это должно помочь преодолеть наследие работорговли в современном обществе, включая системный расизм.

Агентство сообщило, что с 15-го по 19-й век по меньшей мере 12,5 миллиона африканцев были похищены, насильственно вывезены европейскими торговцами на европейских кораблях и проданы в рабство.

Выжившие в этом суровом путешествии в итоге работали на плантациях на американских континентах, в основном в Бразилии и на Карибах, в то время как другие наживались на их труде.

В заявлении по случаю Международного дня памяти жертв рабства Гутерриш отметил, что события прошлого «заложили основания для системы насильственной дискриминации, основанной на идее превосходства белой расы».

«Мы призываем к созданию рамочной основы для репарационной справедливости, чтобы преодолеть поколения отчуждения и дискриминации», – заявил Гутерриш, согласно Reuters.