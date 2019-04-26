Владелец поручительской компании из Пенсильвании Теодора Костопулос пытается вернуть деньги, взысканные с нее в качестве залога за не явившегося в суд клиента. Согласно материалам поданной ей апелляции, в 2015 году гражданин Украины Анатолий Венский был обвинен в нескольких сексуальных преступлениях в отношении двух своих дочерей. В ожидании суда он был выпущен на свободу под залог в $100 000, который был обеспечен поручительской фирмой Костопулос.

На первом заседании суда присяжные не смогли прийти к единому мнению по одному из пунктов обвинения, поэтому в сентябре 2016 года состоялся повторный суд, на котором Венский был признан виновным по 9 пунктам из 10, включая нападение сексуального характера и совращение ребенка.

Венский был признан невиновным в изнасиловании ребенка, но по остальным пунктам ему все равно грозил значительный тюремный срок. В связи с этим суд назначил ему дополнительный залог в $200 000, однако, учитывая то, что подсудимый исправно являлся на предыдущие заседания суда, ему было позволено остаться на свободе на 5 дней по условиям предыдущего залога.

Костопулос в это время находилась на отдыхе в Италии. Сотрудник окружной прокуратуры позвонил ей, чтобы уточнить, по-прежнему ли у нее хранится загранпаспорт Венского. Об увеличении суммы залога он, по утверждению Костопулос, не сказал ни слова.

Вернувшись из отпуска, Костопулос обнаружила, что Венский не явился в суд в назначенный день. Она обратилась в Службу шерифа и Службу маршалов, но те успокоили ее, сказав, что следят за ним. Однако вскоре выяснилось, что Венский, не желая провести остаток дней в тюрьме, проявил изобретательность и сбежал в Украину, перейдя границу между США и Мексикой вместе со свадебным караваном своих знакомых из Балтимора.