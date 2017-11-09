Ландшафт сельской Америки обширен и разнообразен, и так же разнообразны нужды ее населения. В сельской местности, которая занимает 97% территории США, проживает пятая часть населения Америки, или около 60 миллионов человек, сообщает сайт недвижимости Zillow.com.



Хотя общее число американцев, живущих в сельских районах, за последнее столетие оставалось относительно стабильным – в то время как городская и пригородная Америка испытывала бум – их доля в населении страны упала с 54% в 1910 году до 19% в 2010. Частично это связано с миграцией в города, в особенности молодого поколения и представителей среднего класса, пишет Zillow.com.

Небольшие городки надеются на то, что такие меры как денежные гранты, оплата студенческих займов и бесплатные земельные участки привлекут молодежь обратно. Но с проблемой оттока населения сталкиваются и крупные города, такие как Балтимор, и даже целые штаты, такие как Аляска, сообщает телеканал KCRA.