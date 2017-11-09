Ландшафт сельской Америки обширен и разнообразен, и так же разнообразны нужды ее населения. В сельской местности, которая занимает 97% территории США, проживает пятая часть населения Америки, или около 60 миллионов человек, сообщает сайт недвижимости Zillow.com.
Хотя общее число американцев, живущих в сельских районах, за последнее столетие оставалось относительно стабильным – в то время как городская и пригородная Америка испытывала бум – их доля в населении страны упала с 54% в 1910 году до 19% в 2010. Частично это связано с миграцией в города, в особенности молодого поколения и представителей среднего класса, пишет Zillow.com.
Небольшие городки надеются на то, что такие меры как денежные гранты, оплата студенческих займов и бесплатные земельные участки привлекут молодежь обратно. Но с проблемой оттока населения сталкиваются и крупные города, такие как Балтимор, и даже целые штаты, такие как Аляска, сообщает телеканал KCRA.
Канзас
Программа Rural Opportunity Zone предлагает студентам, переезжающим в малонаселенные районы Канзаса, оплату займов на обучение в размере до $15 000 в течение 5 лет.
Айова
В городке Марн (штат Айова), что всего в 45 минутах от Омахи, можно получить бесплатный надел земли, если вы построите на нем дом площадью не менее 1 200 квадратных футов.
Небраска
В Кертисе, штат Небраска, при постройке личного дома также можно получить бесплатный участок в районе Роллин-Хиллз или рядом с полем для гольфа Эрроухед-Медоуз.
Миннесота
Управление экономического развития города Хармони (штат Миннесота) дает людям, строящим новые дома, денежное возмещение в размере от $5 000 до $12 000 независимо от их возраста и уровня доходов.
Балтимор
Программа Buying into Baltimore в городе Балтимор дает безвозвратный займ в $5 000 на пять лет, а инициатива Vacants to Value Booster оплачивает $10 000 первоначального взноса и расходов на оформление документов при покупке дома, находящегося в аварийном состоянии.
Коннектикут
Нью-Хэйвен, штат Коннектикут – здесь новые домовладельцы могут получить безвозвратный пятилетний займ в $10 000, денежную помощь на ремонт дома в размере $30 000, а также $40 000 на обучение в колледже.
Аляска
В Аляске действует множество программ, поощряющих переезд в этот штат. Здесь действует программа уменьшения ипотечной ставки для владельцев энергетически эффективных домов, а также несколько программ помощи ветеранам и ухаживающим за инвалидами.
Колорадо
Если вы инвалид, то действующая в штате Колорадо программа поможет вам взять кредит на покупку первого дома, безвозмездно оплатив до 4% суммы займа.