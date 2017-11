Балтимор

Программа Buying into Baltimore в городе Балтимор дает безвозвратный займ в $5 000 на пять лет, а инициатива Vacants to Value Booster оплачивает $10 000 первоначального взноса и расходов на оформление документов при покупке дома, находящегося в аварийном состоянии.