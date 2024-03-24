В единственном публичном заявлении о случившемся Владимир Путин не упомянул о заявлениях ИГ, взявшего на себя ответственность за теракт. Вместе с тем он сказал, что исполнители теракта пытались бежать в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Украина не имеет никакого отношения к теракту в московском концертном зале, в результате которого погибли, по меньшей мере, 137 человек, подчеркнул в воскресенье Белый дом.

Эти комментарии были сделаны в воскресенье после того, как Владимир Путин высказал предположение о связи нападения с Украиной.



«ИГ (Исламское государство) несет исключительную ответственность за эту атаку. Никакого участия Украины не было», – заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Напомним, что группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение.



Никаких свидетельств причастности Украины к инциденту нет, констатировала вице-президент Камала Харрис в интервью программе ABC News, которое вышло в эфир в воскресенье. Харрис отметила, что, судя по ряду признаков, ответственность за случившееся несет ИГ-Хорасан, отделение ИГ в Афганистане и Пакистане.



Напомним, что вечером в минувшую пятницу вооруженные люди в камуфляже ворвались в Крокус Сити Холл в пригороде Москвы Красногорске, а затем подожгли здание.



В субботу группировка «Исламское государство» написала в «Телеграме», что нападение было «совершено четырьмя боевиками ИГ, вооруженными пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами», в условиях «бушующей войны» со «странами, борющимися против ислама».

Видео, предположительно снятое боевиками, было размещено на аккаунтах в социальных сетях, обычно используемых ИГ, по данным разведывательной группы SITE.



Путин обещал наказать тех, кто стоит за «варварской террористической атакой», но в своем единственном публичном заявлении по поводу инцидента он не упомянул о заявлениях ИГ об ответственности за теракт.

Вместо этого он заявил, что четверо боевиков, пытавшихся бежать в Украину, арестованы.



Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается свалить вину за случившееся на Украину.



ИГ-Хорасан – воинствующая суннитская группировка, возникшая в 2015 году в восточной афганской провинции Нангархар и стремящаяся к созданию «халифата», охватывающего Индию, Иран и Центральную Азию.



Группировка совершила десятки терактов в Афганистане и Пакистане. По мнению аналитиков, в условиях правления талибов, которые считают эту организацию своим врагом, ее эффективность внутри Афганистана снизилась, но в последние месяцы она активизировала свою деятельность в других регионах.