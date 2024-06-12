ICE
Photo: ICE

В США арестованы 6 выходцев из Таджикистана, подозреваемых в террористических связях с ИГИЛ. Издание пишет, что задержанные являются “русскими” и тут же добавляет, что они являются “выходцами из Таджикистана”.

В ходе скоординированной спецоперации Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), проводимой в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, были арестованы шесть человек, родом из Таджикистана, – об этом сообщает The Post со ссылкой на 2 источника в ICE. Часть расследования включала прослушивание телефонных разговоров, которое показало, что один из арестованных лиц говорил о бомбах.

Аресты произошли после предупреждений директора ФБР Криса Рэя о возможных террористических акциях ИГИЛ, организуемых на территории США. В апреле он предупредил законодателей, что возможное нападение может произойти в США после нападения ИГИЛ-К на концертный зал Крокус Сити Холл в марте в Москве, совершенного гражданами Таджикистана, в результате которого погибли 145 человек.

В совместном заявлении Департамента внутренней безопасности (DHS) и ФБР сообщили The Post: «Действия проводились в тесной координации с Объединенной оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом. Арестованные лица содержатся под стражей ICE в ожидании процедуры выдворения… ФБР и DHS будут продолжать круглосуточно работать с нашими партнерами над выявлением, расследованием и устранением потенциальных угроз национальной безопасности.”

Согласно федеральным данным, число мигрантов, задержанных на южной границе по подозрению в связях с терроризмом, резко возросло в последние годы: с 11 в период 2017-2020 гг. до 362 в период с 2021 по апрель 2024 года.

Арестованные пересекли южную границу США, и первоначальная проверка со стороны федеральных властей не выявила никакой информации об их связках с ИГИЛ. По данным источников NBC, по крайней мере двое мужчин пересекли границу США весной 2023 года, а один воспользовался CBP One. Пограничники рассказали The Post, что  в курсе того, что некоторые мигранты ускользают из виду, потому что у пограничников нет достаточно времени для эффективной проверки всех людей, пересекающих границу. Они считают, что ситуация будет ухудшаться.

California State Library

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