Кремль впервые назвал действия в Украине войной

Термин «специальная военная операция», похоже, сдан в архив, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Впервые с начала своего вторжения в Украину в феврале 2022 года Кремль официально охарактеризовал события на фронте как «войну».

Ранее действия России в Украине характеризовались как «специальная военная операция».

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью изданию «Аргументы и факты», что теперь «специальная военная операция» переросла в войну.

«Мы находимся в состоянии войны, – сказал он. – Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», – указал представитель Кремля.

США рассматривают действия России в Украине как неспровоцированную агрессию и требуют полного вывода российских войск с украинских территорий, включая Крым.

Между тем сообщается, что в ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, армия РФ выпустила около 60 беспилотников-камикадзе и 90 ракет по территории страны.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что речь идет о самой масштабной атаке РФ по энергетической системе Украины с начала российского вторжения.

В «Укрэнерго» отметили, что больше всего пострадал Харьков, который в результате обстрела почти полностью остался без энергоснабжения.