23 марта в Лос-Анджелесе пройдет акция памяти по погибшим в московском ТЦ “Крокус Сити Холл”.

Группа россиян, проживающих в калифорнийском округе Лос-Анджелес, запланировала проведение акции памяти по погибшим в ужасном теракте, который произошел 22 марта на территории торгового центра “Крокус Сити Холл” в Москве. На данный момент известно о 62 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети.

Организаторы мероприятия планируют собраться 23 марта в 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени по адресу: 9439 Santa Monica Blvd., Beverly Hills, CA, 90210

“Мы считаем этот теракт не ужасной случайностью, а закономерностью политики Путина. Он принес сотни тысяч смертей в Украину. Украина живет под российскими атаками уже больше 2-х лет, для москвичей это всего лишь несколько часов. Путин несет смерть вне зависимости от границ и национальностей. Мы приглашаем вас прийти почтить память погибших в теракте и выразить протест разрушительной политике Путина. Диктатора. Убийцы,” – так охарактеризовала запланированную памятную акцию одна из организаторов Юлия Калюга.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship