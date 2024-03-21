Американские ученые планируют накормить мир плесенью

Департамент энергетики США в рамках борьбы с изменением климатических условий (специалисты делают для этого всё возможное) планирует накормить весь мир плесенью.

Звучит как шутка, не так ли? Но это наша реальность. Эксперты Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Лаборатория Беркли) при калифорнийском университете Беркли придумали, как делать котлеты из дрожжевых грибов, а точнее – из многоклеточного гриба под названием Aspergillus oryzae, также известный как плесень коджи, который в Азии веками используют для приготовления соевого и мисо соуса, а также саке.

Ученым удалось изменить геном плесени, что привело к повышению роль плесени в качестве источника пищи: плесень начинала вырабатывать гемоглобин, который у животных отвечает за снабжение крови кислородом. Измененная плесень стала больше производить гема — молекулу на основе железа, которая встречается во многих формах жизни, но наиболее распространена в тканях животных, придавая мясу цвет и характерный вкус. (Синтетически полученный гем растительного происхождения также придает «Impossible burger», т.е. растительному мясу, свойства подражать мясу).

Затем команда ученых увеличила производство эрготионеина, антиоксиданта, обнаруженного только в грибах, который связан с пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы. Его добавили в вино.

После всех экспериментов белая плесень сменила цвет на красный. Лаборантам даже удалось её поджарить – готовое блюдо выглядит вполне как котлета. Её даже можно съесть и не отравиться, однако вкус до сих пор оставляет желать лучшего.

Хотя эта работа является лишь началом пути к использованию геномов грибов для создания новых продуктов питания, она демонстрирует огромный потенциал этих организмов в качестве легко выращиваемых источников белка, поэтому учёные будут продолжать работу в этом направлении.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship