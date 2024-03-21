15% россиян в США голосовали за Путина

17 марта в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелес прошли альтернативные выборы президента России – победила Навальная.

В то время как в Российской Федерации проходили выборы президента страны, на Западе США россияне организовали альтернативное голосование. Жители Калифорнии, участвовавшие в них, когда-то уехали из России в поисках лучшей жизни в далекую Америку, но они остаются неравнодушными к судьбе родины, в которой очередной раз пытаются переназначить одно и то же лицо на пост главы государства.

Нынешний главнокомандующий управляет самой большой страной мира, начиная с 2000 года. Казалось бы, хватит, пора отправиться на заслуженный отдых или покой. Но это не про Путина.

По российским телеканалам его представляют как полного сил и энергии, хотя он проголосовал онлайн из кабинета в резиденции Ново-Огарево, то есть лично на избирательный участок в своем районе Москвы он не ходил. Чем вызвано такое желание дистанцироваться от избирателей у пожилого политика? – Не ясно. Обычно кандидаты с радостью используют любую возможность встретиться со своим потенциальным электоратом.

В полдень минувшего воскресенья, 17 марта, в Большом Лос-Анджелесе россияне присоединились к мирной акции протеста “Полдень против Путина” (“ППП”), которая проходила сразу по двум адресам: в Глендейле и Лос-Анджелесе.

“Я против войны и против нынешнего президента Российской Федерации. Я поддерживаю Юлию Навальную,” – заявила одна из участниц акции.

В январе 2024 года непримиримый оппонент Путина Алексей Навальный, убитый режимом в российской тюрьме в прошлом месяце, призвал россиян принять участие в мирной акции. Его сторонники и все несогласные с режимом, желающие показать всему миру, что огромное количество россиян не хотят видеть Путина у власти ни ближайшие 6 лет, ни дольше, поддержали ППП.

Люди демократических и антивоенных взглядов, несмотря на разногласии в оппозиции, договорились “принять участие” 17 марта на выборах, которые с самого начала были организованы с выгодой для действующего руководителя России, чтобы выразить свою волю и показать реальные масштабы запроса на перемены в стране.

Акции против Путина проходили в России, по всему миру и, конечно, в США. Больше всего несогласных было зафиксированно в России, где люди образовывали длинные очереди напротив избирательных участков, чтобы выразить свой протест, испортив бюллетень или проголосовав за любого другого кандидата.

Одновременно, в России можно было заметить людей, которые восприняли выборы как часть народного праздника “Масленица” и приходили на избирательные участки в регионах страны в костюмах из русских народных сказок. За пределами самой державы избиратели вели себя гораздо смелее и выкрикивали лозунги, за которые на родине дают тюремные сроки больше, чем за убийство человека.

Примирившись с тем, что Путин продолжит быть у руля многонационального государства до 2030 года, россияне соглашаются продолжать войну с Украиной, смиряются с десятками тысяч санкций и непрекращающимся оттоком населения.

По данным проекта «Голосуй за рубежом», который собирает результаты экзит-поллов на участках в других странах, Путина поддержали всего 15,6% избирателей. Официальные данные в РФ уже обнародовали, согласно им действующий президент набрал рекордные 87,28%.

На акции жители Большого Лос-Анджелеса определились с лидером независимого голосования – в нем победила Юлия Навальная. Жена оппозиционера взяла на себя ношу быть голосом свободных соотечественников после смерти ее мужа в прошлом месяце.

В понедельник 18 марта 2024 года российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела предварительные итоги выборов президента РФ. Число отданных за Владимира Путина голосов по стране составило почти 90%, а в некоторых регионах даже перевалило эту отметку. Работники ЦИК с особой гордостью заявили о беспрецедентной явке по стране и за ее пределами.

Инаугурация нового старого президента уже назначена и пройдет 7 мая 2024 года.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship