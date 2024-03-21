15% россиян в США голосовали за Путина

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17 марта в калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелес прошли альтернативные выборы президента России победила Навальная.

В то время как в Российской Федерации проходили выборы президента страны, на Западе США россияне организовали альтернативное голосование. Жители Калифорнии, участвовавшие в них, когда-то уехали из России в поисках лучшей жизни в далекую Америку, но они остаются неравнодушными к судьбе родины, в которой очередной раз пытаются переназначить одно и то же лицо на пост главы государства. 

Нынешний главнокомандующий управляет самой большой страной мира, начиная с 2000 года. Казалось бы, хватит, пора отправиться на заслуженный отдых или покой. Но это не про Путина. 

По российским телеканалам его представляют как полного сил и энергии, хотя он проголосовал онлайн из кабинета в резиденции Ново-Огарево, то есть лично на избирательный участок в своем районе Москвы он не ходил. Чем вызвано такое желание дистанцироваться от избирателей у пожилого политика? – Не ясно. Обычно кандидаты с радостью используют любую возможность встретиться со своим потенциальным электоратом.

В полдень минувшего воскресенья, 17 марта, в Большом Лос-Анджелесе россияне присоединились к мирной акции протеста “Полдень против Путина” (“ППП”), которая проходила сразу по двум адресам: в Глендейле и Лос-Анджелесе.

“Я против войны и против нынешнего президента Российской Федерации. Я поддерживаю Юлию Навальную,” – заявила одна из участниц акции.

В январе 2024 года непримиримый оппонент Путина Алексей Навальный, убитый режимом в российской тюрьме в прошлом месяце, призвал россиян принять участие в мирной акции. Его сторонники и все несогласные с режимом, желающие показать всему миру, что огромное количество россиян не хотят видеть Путина у власти ни ближайшие 6 лет, ни дольше, поддержали ППП.

Люди демократических и антивоенных взглядов, несмотря на разногласии в оппозиции, договорились “принять участие” 17 марта на выборах, которые с самого начала были организованы с выгодой для действующего руководителя России, чтобы выразить свою волю и показать реальные масштабы запроса на перемены в стране.

Акции против Путина проходили в России, по всему миру и, конечно, в США. Больше всего несогласных было зафиксированно в России, где люди образовывали длинные очереди напротив избирательных участков, чтобы выразить свой протест, испортив бюллетень или проголосовав за любого другого кандидата. 

Biden and Zelensky at the White House

Американцы больше не желают спонсировать украинскую коррупцию

Одновременно, в России можно было заметить людей, которые восприняли выборы как часть народного праздника “Масленица” и приходили на избирательные участки в регионах страны в костюмах из русских народных сказок. За пределами самой державы избиратели вели себя гораздо смелее и выкрикивали лозунги, за которые на родине дают тюремные сроки больше, чем за убийство человека.

Примирившись с тем, что Путин продолжит быть у руля многонационального государства до 2030 года, россияне соглашаются продолжать войну с Украиной, смиряются с десятками тысяч санкций и непрекращающимся оттоком населения. 

По данным проекта «Голосуй за рубежом», который собирает результаты экзит-поллов на участках в других странах, Путина поддержали всего 15,6% избирателей. Официальные данные в РФ уже обнародовали, согласно им действующий президент набрал рекордные 87,28%.

На акции жители Большого Лос-Анджелеса определились с лидером независимого голосования – в нем победила Юлия Навальная. Жена оппозиционера взяла на себя ношу быть голосом свободных соотечественников после смерти ее мужа в прошлом месяце.  

В понедельник 18 марта 2024 года российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела предварительные итоги выборов президента РФ. Число отданных за Владимира Путина голосов по стране составило почти 90%, а в некоторых регионах даже перевалило эту отметку. Работники ЦИК с особой гордостью заявили о беспрецедентной явке по стране и за ее пределами. 

Инаугурация нового старого президента уже назначена и пройдет 7 мая 2024 года.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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