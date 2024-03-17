Россияне Лос-Анджелеса провели собственные выборы президента РФ

Граждане Российской Федерации, проживающие в регионе Большого Лос-Анджелеса, собрались в воскресенье, 17-го марта, в одном из городских парков Глендейла, чтобы провести альтернативные выборы президента РФ. Об этом сообщает корреспондент «Славянского Сакраменто» Виталий Атаев Трошин.

«Я считаю, что если в бюллетене есть кандидат по фамилии Путин, это уже не выборы», – говорят русскоязычные жители Лос-Анджелеса.

Пришедшие на импровизированные выборы президента РФ жители Большого Лос-Анджелеса считают, что официальные выборы «нужно признать нелегитимными и бойкотировать».