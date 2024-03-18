Протестные акции “Полдень против Путина” прошли в США

17 марта 2024 года во многих штатах Америки прошла мирная протестная акция “Полдень против Путина”, в ходе которой россияне, не поддерживающие политику действующего президента, массово посетили избирательные участки в 12 часов дня.

Активисты выстраивались в очередь перед посольством России в Вашингтоне и двумя консульствами в Нью-Йорке и Техасе. В столице США встреча активистов закончилась скандалом: неизвестные распылили баллончик с неизвестной жидкостью на демонстранта, выступавшего за честные выборы. Об этом в своем интервью рассказывал журналист “Голоса Америки” Алексей Горбачев.

По данным проекта «Голосуй за рубежом», который собирает результаты экзит-поллов на участках в других странах, Путина поддержали всего 15,6% избирателей, хотя российский ЦИК заявляет, что Путин снова станет президентом, ведь за него проголосовало 87% имеющих право выбирать граждан.

Акция с хештегом “ППП” собирала россиян и в других районах США, где они самостоятельно проводили собственные выборы и избирали лучшего для них кандидата: Сан-Хосе, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сакраменто, Бостоне, Чикаго, Денвере, Майами, Филадельфии, Питсбурге, Сиэтле, Таллахасси, Индианаполисе, Энн-Харбор, Джексонвилле, Тампе.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship