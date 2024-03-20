Путин приказал ФСБ искать «предателей» и защищать страну от «смуты»

Во вторник, 19 марта, президент России Владимир Путин выступал в коллегии ведомства и отдал Федеральной службе безопасности (ФСБ) приказ о жёстком пресечении всех попыток посеять смуту. Также, по его словам, важно нейтрализовать деятельность разведывательных служб разных стран, отыскать и покарать всех предателей.

Российский лидер заявил, что народ ждёт от ФСБ наступательных действий с высокими показателями результативности. По его словам, сейчас страна сталкивается с серьёзными проблемами, в связи с чем необходимо вести последовательную работу во всех направлениях. Сложнее всего приходится подразделениям, которые занимаются борьбой с экстремизмом и поддержкой конституционного строя.

По мнению российского президента, важно мгновенно и крайне жёстко пресекать попытки использовать русофобию, которая может посеять смуту. Он, что в проявлении экстремизма в РФ виновны иностранные спецслужбы и что всё дело в зависти, поэтому Запад решил воспользоваться сложившейся ситуацией.

Теперь ФСБ будет буквально по именам вычислять предателей, в том числе людей, являющихся частью диверсионно-разведывательных групп, которые в этом году активно атаковали участки, граничащие с Украиной, уничтожали склады с оружием и брали населённые пункты.

Лидер страны отметил, что наказание будет приведено в исполнение независимо от срока давности, что послужит уроком для остальных граждан России.

Путин убежден, что ФСБ является ключевым звеном в сохранении суверенитета страны и обеспечении безопасности.

Между тем, глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщает, что его ведомство получает донесения агентов, передающих о действиях США, которые “всеми силами ищут способы ослабить Россию”. В частности, сегодня, официальный журнал СВР «Разведчик» публикует “донесения” российских агентов из-за рубежа. Вот одно из данных “рассекреченных” данных:

“По поступающей информации, по мере приближения выборов президента России Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, Flex, Fulbright, Global Ugrad, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек. При «должной обработке», как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны.

Как сообщают источники, Вашингтон наращивает шаги по восстановлению контактов с такими гражданами, налаживанию с ними доверительного общения. В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью. Уже готовится программа подобной работы. Предусматривается проведение тренингов в странах ближнего зарубежья, основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях. Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи c американскими «кураторами». B Вашингтоне также возлагают надежды на подключение стипендиатов к подготовке новых механизмов санкционного давления на Россию”.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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