В «стоп-листе» российского МИДа на постоянной основе оказались 67 ученых, изучающих политику и культуру РФ. По версии министерства, попавшие в список люди “причастны к разработке, реализации и оправданию русофобского курса нынешней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции”.

“Речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах, которые регулярно «отмечаются» враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России. В дополнение к объявлению нежелательными в Российской Федерации ряда американских НКО гуманитарного профиля, использовавшихся посольством США в Москве для рекрутирования «агентуры влияния», нынешнее расширение российского «стоп-листа» имеет целью, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор,” – говорится в заявлении МИДа.

К нежелательным лицам отнесли также журналистов и обозревателей New York Times и Washington Post. Обозреватели отмечают также, что въезд в Россию запрещен также некоторым представителям американских университетов, где изучается политика и культура РФ.

Всего, по состоянию на 14 марта 2024 года, 2078 гражданам США воспрещен въезд в Россию.