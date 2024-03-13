Умер человек, который более 70 лет прожил в камере “железные легкие”

В возрасте 78 лет умер Пол Александер, которому в возрасте 6 лет из-за осложнений, вызванных тяжелой формой полиомиелита, сделали аппарат искусственного дыхания. Почти всю жизнь он прожил в “железных легких – специальной герметичной камере, в которой попеременно то понижалось, то повышалось давление, что позволяло закачивать и выкачивать воздух из легких и помогало ему дышать.

Однако несмотря на все сложности, Пол Александер старался вести полноценную жизнь: он окончил юридический факультет Техасского университета, защитил докторскую диссертацию в области права и вел адвокатскую деятельность. Он мог покидать свою камеру на несколько часов в день, в последние месяцы жизни Пол Александр не мог обходиться без барокамеры.

Александр в видео Gizmodo в 2017 году сказал: “Я искалечен в сознании большинства людей, кроме моего. Я Пол Александр, человек.”

Пол Александр заразился полиомиелитом во время его вспышки в США, болезнь у мальчика прогрессировала быстро, за считанные дни его почти полностью парализовало. После перенесенного полиомиелита в 6-летнем возрасте его жизнь была тесно связана с “железными легкими”.

Книга рекордов Гиннеса признала Пола Александра как самого долгоживущего пациента с железистыми легкими.

В 2020 году он выпустил автобиографию под названием “Три минуты ради собаки. История человека, живущего в “железном легком””

Полиомиелит – острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы. В основном протекает в бессимптомной или стёртой форме. Иногда полиовирус проникает в ЦНС, размножается в мотонейронах, что приводит к их гибели, необратимым парезам или параличам иннервируемых ими мышц.

Первая вакцина от полиомиелита появилась в 1948-х году, массовая вакцинация стала проводиться в 50-хх годах. Введение в практику вакцин привело к быстрому снижению заболеваемости, а на многих территориях — к практически полной ликвидации полиомиелита.