Как бедному калифорнийскому округу удалось изменить показатели вакцинации

Как бедному округу Империал удалось изменить показатели вакцинации из самых низких на самые высокие в штате.

На протяжении большей части 2021 года и всего 2022 года в округе Империал были лучшие показатели вакцинации среди всех округов Калифорнии, даже несмотря на то, что на него также приходится самая высокая доля смертельных исходов от COVID на население.

Показатели вакцинации в округе превзошли показатели более богатых регионов, включая округ Марин, Санта-Клара, Сан-Матео и Сан-Франциско. Жители округа Империал, напротив, имеют низкий доход и в основном латиноамериканцы. Округ Империал также занимает второе место после округа Марин по вакцинации детей — 71% детей получили первую серию прививок.

В большинстве округов в остальной части штата уровень вакцинации ниже 40% детей в возрасте 5-11 лет. Какие уроки можно извлечь из успеха округа Империал и сможет ли он сохранить свой импульс? Привел ли его успех к необратимым изменениям в доступе к медицинской помощи?

Об этом поговорили на специальном брифинге EMS приглашенные спикеры:

– Доктор Тимоти Брюэр, профессор эпидемиологии Филдингской школы общественного здравоохранения и медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и член отдела инфекционных заболеваний Медицинской школы Дэвида Геффена, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

– Росио Рамирес, MPA, заместитель директора отдела общественного здравоохранения Департамента общественного здравоохранения округа Империал

– Луис Ольмедо, исполнительный директор Comite Civico Del Valle, Inc.

– Даниэла Флорес, магистр здравоохранения, Imperial Valley Equity & Justice Coalition

Округ Империал, сельский регион в Южной Калифорнии на границе с Мексикой, имеет один из лучших показателей вакцинации против Covid-19 в стране, несмотря на то, что он является одним из самых бедных регионов.

Большая часть латиноамериканского населения, которое работает в основном в сельском хозяйстве, объединилась для борьбы со смертельным вирусом, продемонстрировав 95%-ый уровень вакцинации среди взрослых старше 18 лет. 71% детей округа Империал прошли первичную серию вакцин, по сравнению с примерно 40% в остальной части штата.

“До пандемии у нас были эндемики, стойкие эндемики. Таким образом, пандемия означает, что весь мир переживает такой же кризис, как мы с этим вирусом. Но мы переживаем это постоянно. Мы эксперты,” — сказал Луис Ольмедо, исполнительный директор Comite Civico del Valle. Он выступил на брифинге 13 июля, организованном Ethnic Media Services и инициативой “Вакцинировать всех 58” Департамента здравоохранения Калифорнии.

“Поздравляю всех жителей округа Империал с отличной работой по вакцинации людей. Вы должны очень гордиться этим достижением. Это не только самый высокий показатель в штате, он на самом деле один из самых высоких в стране,” — сказал доктор Тимоти Брюэр, профессор медицины и эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США зарегистрировано 88 миллионов случаев заражения Covid, что привело к более чем миллиону смертей. В Калифорнии зарегистрировано 9,6 миллиона случаев заболевания и 92 тысячи смертей.

В округе Империал было зарегистрировано 60 000 случаев заражения Covid — в основном сельскохозяйственное население в 197 000 человек — и 1000 смертей. Брюэр назвал ставки успешными. “Хотя уровень заболеваемости в округе Империал примерно на 37% выше, чем в штате в целом, при этом уровень смертности в округе сейчас ниже”.

“Итак, хотя раньше у вас было больше смертей, из-за той огромной работы, которую вы проделали, вакцинировав всех, ваш уровень смертности на самом деле ниже, чем в штатах в целом. И это просто потрясающее достижение,” — сказал он, отметив, что вакцины против Covid-19 эффективны для предотвращения госпитализаций и смертей, но в меньшей степени для предотвращения инфекции, потому что вирус меняется по мере своего размножения.

В округе Империал в настоящее время наблюдается всплеск новых инфекций: 49,5% его населения — почти каждый второй — имеют положительный результат на Covid, отметила Росио Рамирес, заместитель директора отдела общественного здравоохранения Департамента общественного здравоохранения округа Империал. Это уже третий всплеск в регионе.

“Но хотя мы видели эти высокие пики, поскольку у нас высокий уровень вакцинации, мы заметили полное изменение воздействия на нашу госпитализацию и показатели смертности,” — сказала она.

“Уровень смертности снизился, когда мы начали повышать уровень вакцинации. И поэтому прямо сейчас наша смертность определенно была очень низкой по сравнению с тем, что было раньше, до того, как мы начали вакцинировать наше сообщество,” — отметила Росио Рамирес.

В начале пандемии в 2020 году в округе Империал был очень высокий уровень смертности, а больницы работали на полную мощность.

“Мы очень маленькое сообщество. Все знали кого-то, кто столкнулся с этими разрушительными последствиями,” — сказала Рамирес, отметив, что люди очень хотели пройти вакцинацию, как только вакцины станут доступны.

Департамент общественного здравоохранения округа работал с общественными организациями, клиниками, имеющими федеральную квалификацию, местными аптеками, группами сельскохозяйственных рабочих и ассоциациями производителей, чтобы разработать стратегии скорейшей вакцинации жителей. “Мы работали везде, где могли открыть магазин, чтобы сделать вакцину доступной в сообществе, а не только в одном месте,” — сказала она.

Одной из самых успешных инициатив была кампания “Помогите Нам, помогите Им”, которая призвала людей помогать другим, не имеющим доступа к компьютерам, или тем, кто не знал, как ориентироваться в Интернете, чтобы подключиться и найти вакцинную клинику. Рекламные щиты на разных языках, радиоролики и объявления в газетах также способствовали распространению информации.

Ольмедо отметил огромную роль общественных организаций в доставке вакцины жителям округа Империал, в основном без федеральных ресурсов или ресурсов штата.

“Мы исходим из истории 100-летней экономической и расовой дискриминации, когда большинство людей были рабочими, и лишь несколько человек находились у власти,” — сказал Обледо.

“Федеральное правительство никогда не предоставляло ни одной маски, ни одного дезинфицирующего средства, ни одного чего-либо еще. Они ничего не сделали. Наоборот, они дегуманизировали этот опыт пересечения границы,” — сказал Ольмедо.

По его словам, частные организации предоставили средства, чтобы помочь общественным организациям справиться с кризисом по обе стороны границы, отметив, что они также предоставили материалы, а также склады для хранения средств индивидуальной защиты. По словам Ольмедо, производители сыграли решающую роль.

“Мы сразу же увидели вспышки на наших заводах по переработке говядины и других объектах. И поэтому они открыли нам свои двери для сотрудничества с ними,” – сказал Ольмедо.

Когда в 2021 году началась вакцинация, штат создал многоуровневый процесс, в котором приоритет отдавался наиболее уязвимым группам населения.

“Мы создали нашу собственную базу данных, которая была лучше, чем myturn.gov, потому что мы действительно могли убедиться, что мы проверяли людей, которые входили, что они действительно представляли население. В противном случае они не смогли бы зарегистрироваться, чтобы получить эту вакцину,” — сказал Ольмедо.

Луис Флорес и его сестра Даниэла Флорес, соорганизаторы Imperial Valley Equity & Justice Coalition (IVEJC), обсудили работу общественных организаций по доставке вакцин туда, где люди работали и жили, и развеяли мифы о прививке.

Даниэла Флорес отметила, что, хотя у округа Империал очень высокие показатели вакцинации, он сильно отстает от остального штата по ревакцинациям. Только 47% жителей получили бустер.

“Сельскохозяйственные рабочие сталкиваются со многими препятствиями на пути к вакцинации,” — сказала она, отметив отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, проблемы с транспортом и свободное от работы время. Самой большой проблемой был языковой барьер.

IVEJC открыла горячую линию на испанском языке, где люди могли резервировать места для сельскохозяйственных рабочих.

“Мы перезванивали сельскохозяйственным работникам в то время, когда мы знали, что они могут взять трубку, когда объявляли о приеме в клинику, и мы записывались для них на прием,” — сказала она.

Финансирование общественных организаций в настоящее время сокращается, поскольку приоритеты округа смещаются в сторону других вопросов. “Мы видим меньше таких стратегий, используемых для заполнения пробелов в уязвимых сообществах, которые использовались в первые месяцы вакцинации. Поэтому, хотя мы приветствуем усилия по ранней вакцинации, мы учитываем уязвимость к новым вариантам и тем, которые будут продолжать появляться”.

“И наш ранг бустера на 49 из 58 должен вызывать тревогу,” — сказала Даниэла Флорес. “Итак, давайте вспомним о стратегиях, которые сделали нас успешными и помогли людям получить их первую дозу вакцины, а также поддержать их в ходе бустерной кампании».

Луис Флорес отметил, что политические предпочтения также сыграли роль в высоких показателях вакцинации в округе Империал. “К началу 2022 года политическая идеология была самым сильным предиктором вакцинации, а не расовая или этническая принадлежность,” — сказал он.

В округе Империал очень мало белых консерваторов, но самая высокая доля латиноамериканцев среди всех округов штата – более 86% Латиноамериканцы изначально сильно отставали в отношении вакцин, но к осени 2021 года уровень их вакцинации подскочил.

Он добавил, что в Калексико, который почти полностью состоит из латиноамериканцев с самым низким доходом на душу населения в округе, уровень вакцинации выше, чем в Броули или Империал, что является еще одним признаком силы сплоченности сообщества по вопросу вакцинации.

Ольмедо сказал, что необходимо направить больше ресурсов общественным организациям для подготовки к следующей чрезвычайной ситуации в округе.

“Мы должны быть там рука об руку с системой реагирования на чрезвычайные ситуации. Мы не можем звонить в самый разгар кризиса, выпрашивая средства индивидуальной защиты, выпрашивая ресурсы,” — заявил Ольмедо.