Новое тренды в дезинформации о ковиде

Мониторинг цифровых СМИ, в том числе на платформах социальных сетей на разных языках, является критически важным компонентом для понимания распространяемых дезинформационных нарративов и позволяет экспертам и средствам массовой информации своевременно и эффективно реагировать на ложные заявления.

На специальном брифинге EMS, прошедшем 8 февраля, Кэмерон Хики, генеральный директор National Conference on Citizenship (NCoC), эксперт по дезинформации и ее влиянию на демократию, поделился последними выводами своей команды мониторинга СМИ на различных языках.

Кэмерон Хики работал директором Института алгоритмической прозрачности, текущего проекта NCoC, в течение последних 3 лет. Его опыт в анализе дезинформации привел к разработке новаторских инструментов, таких как Junkipedia, и созданию программы мониторинга дезинформации с участием людей – the Civic Listening Corps. До прихода в NCoC Хики помогал руководить Shorenstein Center’s Information Disorder Lab в Гарвардской школе Кеннеди для отслеживания недостоверной информации и дезинформации на промежуточных выборах 2018 года. Кэмерон является лауреатом премии «Эмми».

Кэмерон Хики подчеркнул, что дезинформация сама по себе заразна и опасна, даже опаснее вирусов, на основании нее могут быть приняты неверные решения, касающиеся здоровья.

“Вместе с пандемией COVID в 2020 году началась инфодемия, которая распространялась так же быстро, как и COVID,” – сказал он.

“Информация, которую мы видим, имеет много форм. Иногда мы называем ее дезинформацией, неточной информацией, иногда – слухами, конспирологией, ненавистью, джанк-новостями,” – пояснил Камерон. “Все это формы одного и того же явления и все вводят в заблуждение, поэтому с ними нужно работать.”

“Джанк-новости – это те же новости, но их лучше не употреблять, как и джанк фуд, они вредны для здоровья,” – сказал Камерон.

По его словам, информация не должна быть ложной, чтобы стать проблемой, поэтому важно обращать внимание на следующее: присутствует ли в информации страх и манипуляция (т.е. то, что заставляет вас бояться, злиться и т.п. и побуждает менять поведение); присутствует ли конспирология (“глубинное” государство, упоминание имя Джорджа Сороса/Билла Гейтса), пропущенная информация (умышленно опущенные критические факты), псевдонаука (например, отрицание глобального потепления, упоминание лекарств с недосказанное эффективностью), ложные логические заключения (так называемый аргумент соломенного человека – логическая ошибка искажения противоположной позиции в крайнюю версию самой себя, а затем аргументации против этой крайней версии), старая информация – то, что когда-то было верным, может не быть актуальным и не применимым сейчас.

Среди тем, внутри которых активно распространяется дезинформация, Кэмерон Хики выделил здоровье. Внутри этой большой темы он отметил следующие направления дезинформации:

– неожиданная смерть, особенно если это смерть известного человека: т.е. необоснованные утверждения, что смерть известного человека (Пеле, Лиза-Мари Пресли) была вызвана вакциной от Covid.

– чрезмерная смертность, которую связывают с результатами вакцинации от Covid.

– детоксикация от вакцин (особенно распространена в китайскоязычных сообществах), ложное утверждение, что якобы вредные компоненты вакцин можно вывести из организма с помощью трав или настоек.

– климатический локдаун: города, которые улучшают у себя транспортную ситуацию, создают больше пешеходных мест, часто обвиняются в стремлении ограничить возможность передвигаться и контролировать жизни. Эта дезинформация вытекает из коронавирусных локдаунов, а теперь власти занимаются климатическим локдауном, чтобы полностью контролировать население.

– риск газовых плит, некоторые политики возражают против недавних исследований о вреде загрязнителей воздуха от газовых плит внутри помещений, которые вызывают астму и др.заболевания.

Исследование показали, что 12% детской астмы возникает из-за загрязнителей от газовых плит. Тем не менее, у правительства не было планов запретить газовые плиты, как некоторые считали. Однако, некоторые муниципалитеты ограничили установку газовых плит в новых домах. Также быстро возникло политически мотивированное движение, поддерживающее газовые плиты. На лицо картина: забота о здоровье обернулась оружием в руках политиков.

– птичий грипп H5N1. Камерон Хики отмел, что в этом направлении пока нет дезинформации, но создается благодатная почва для ее появления в виде, например, мнение в авторитетных изданиях. Он назвал The NYTimes, в которой вышла статья с заголовком “Еще более смертельная пандемии не за горами”.

“Поэтому необходимо быть ответственными и вдумчивыми касательно освещаемых новостей, чтобы не сеять панику и страх,” – подчеркнул Камерон Хики. “В связи с чем чрезвычайно важно распространять проверенную информацию, опирающуюся на достоверные исследование, a также всегда оставаться бдительными.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com