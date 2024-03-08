Лишь небольшая доля американцев хотят, чтобы США играли более активную роль в конфликтах в Украине

Большинство демократов и республиканцев считают, что США не следует усиливать свое вмешательство в текущие конфликты между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАС.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Центром исследований публичной политики Associated Press-NORC.

Опрос показал, что четверо из десяти взрослых американцев хотят, чтобы в целом Америка играла «менее активную» роль в урегулировании глобальных конфликтов, отмечает АР.

Только около четверти опрошенных считают, что США должны играть более активную роль. Примерно треть считают, что в настоящее время США играют примерно ту роль, которую должны играть.

По данным агентства, республиканцы и демократы расходятся во мнениях о том, должна ли страна играть более активную роль в войне Украины и России или в войне между Израилем и ХАМАС.

В целом среди взрослых американцев не наблюдается особого аппетита к более активной роли в обоих конфликтах.

Только двое из десяти опрошенных считают, что США должны играть более активную роль в каждой из этих войн. В обоих случаях четверо из десяти считают, что нынешняя роль США примерно правильная, а 36% считают, что США должны сделать шаг назад.

При этом республиканцы и независимые чаще, чем демократы, говорят, что США должны сократить свою поддержку Украины, указывает АР.

Около половины республиканцев и независимых хотят, чтобы США играли менее активную роль в войне Украины и России, в то время как среди демократов такого мнения придерживаются лишь 18%.

Русская служба «Голоса Америки»