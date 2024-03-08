В интернете распространяются фейковые новости о преследовании христиан в Канаде.

Христианам в Канаде может грозить тюремное заключение, если они публично распространяют свою веру и цитируют религиозные тексты – соответствующий законопроект может быть принят в северной стране. Такая новость появилась в румынском издании LifeSiteNews, сообщает Veridica, другое издание, фокусирующееся на мониторинге, анализе и разоблачении фейковых новостей, кампаний по дезинформации и манипулированию в Центральной и Восточной Европе.

В мире, в принципе, циркулирует много теорий заговора, которые пытаются подтвердить идею о том, что существуют различные оккультные заговоры с целью подчинить человечество и отвратить его от христианства. К этому относятся сообщения о якобы запрете Рождества в ЕС, о “Гейропе”, любые новости о “преследовании христиан”. Veridica сообщает, что в январе 2023 года была распространена история о том, что в Великобритании арестовали женщину за молчаливую молитву.

Однако, ситуация с законопроектом в Канаде такова, что он предполагает исключения религии как оправдывающий мотив преступления (существующий закон позволяет оправдывать преступления на религиозной почве). Законопроект призван укрепить принцип, согласно которому все граждане должны нести ответственность за пропаганду разжигания ненависти, независимо от их религиозной принадлежности, т.е. он против всех тех, кто использует религию для продвижения идей антисемитизма, антииммиграции и пр. Он никак не направлен против христиан, как об этом пишут в фейковых новостях.