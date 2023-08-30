В четверг, 31 августа, руководители штат и лица, принимающие решения из всех агентств штата, встретятся со 150 представителями этнических СМИ, включая “Славянский Сакраменто”, чтобы поговорить о повышении осведомленности общественности о некоторых наиболее насущных проблемах Калифорнии на первом в истории Калифорнийском симпозиуме, выставке и награждении этнических СМИ (California Ethnic Media Symposium, Expo and Awards).

Мероприятие начнется с обеда с замечаниями директора бюро переписи населения США Роберта Сантоса о демографии, а также государственного секретаря Ширли Н. Вебер, доктора философии, и будет объявлено о вручении награды чемпионов в области коммуникаций за демонстрацию правительственных ведомств, общественных организаций и коммуникационных фирм, которые создали инновационные материалы, сообщения, видео и другие коммуникационные инструменты для эффективного охвата сообществ по всей Калифорнии.

В ходе симпозиума участники услышат выступления министра по операциям правительства Эми Тонг и министра транспорта Токса Омишакина, которые расскажут о том, как они подходят к строительству инфраструктуры с точки зрения справедливости.

Мишель Баасс, директор Департамента здравоохранения, Сьюзан ДеМаруа, директор Департамента по проблемам старения, Бекки Монро, заместитель директора по стратегическим инициативам и внешним связям Департамента гражданских прав, и Марсела Руис, директор Управления по вопросам равенства для Департамент социальных служб Калифорнии поделятся своими приоритетами, видением и проблемами, связанными с охватом и привлечением различных сообществ Калифорнии к спасению жизней.

К симпозиуму также присоединятся лидеры общественных организаций, работающих над установлением более тесных связей с этническими СМИ в таких кампаниях, как «Остановим ненависть» и устранение неравенства в доступе к здравоохранению.

“Этническим СМИ необходимо присутствие за столом переговоров, когда планируются и реализуются коммуникационные кампании в масштабе штата. Впервые мы собираемся вместе, чтобы встретиться и провести мозговой штурм с лицами, принимающими решения, о том, как построить более инклюзивные коммуникации,” – говорит исполнительный директор California Black Media Регина Браун Уилсон и соведущая мероприятия с Ethnic Media Services (EMS).

“Это мероприятие направлено на создание прямого канала связи со штатом чтобы преодолеть жизненно важный информационный разрыв между правительством и все более разнообразной общественностью,” – говорит Сэнди Клоуз, директор EMS. “Реакция обоих секторов вдохновляет. Представители этнических СМИ приезжают из таких далеких мест, как Эль-Сентро в округе Империал и Хупа в Гумбольдте, представляя как давних ветеранов, так и новые средства массовой информации, обслуживающие новую аудиторию.”

“Мы рады принять участие в этом новаторском мероприятии, опираясь на то, что мы узнали из наших коммуникационных кампаний по переписи населения и пандемии,” — сказала Марисела Родригес.

“Мы приветствуем эту возможность,” — заявил госсекретарь Эми Тонг.

Калифорнийский симпозиум, выставка и награды этнических медиа — это мероприятие, свидетельствующее о том, что штат обладает разнообразным и ярким этническим медиа-ландшафтом.