Могут ли сообщества оправиться от травм, вызванных ненавистью?

От насильственных преступлений на почве ненависти до структурного расизма и кампаний геноцида – как люди и сообщества находят способ примириться с ужасными действиями, совершенными против них, их семей, их сообществ?

Этот вопрос приобретает все большую актуальность по мере роста числа преступлений на почве ненависти между расовыми и этническими группами и часто внутри одних и тех же расовых групп.

На еженедельном брифинге EMS 9 июня спикеры поделились своими исследованиями и личным опытом.

По всей стране нарастают акты ненависти, направленные против меньшинств и исторически маргинализированных групп и оставляющие неизгладимые шрамы на жертвах, их семьях и их сообществах. Обращение к этой травме является ключом к исцелению людей и общества.

Но защитники говорят, что документирование ненависти, затрагивающей различные сообщества, является важным первым шагом.

«Мы должны быть в состоянии показать эти истории и охватить как можно больше сообществ, потому что именно здесь начнется исцеление, а также это означает расширение прав и возможностей», — говорит опытный журналист и общественный организатор Хелен Зия, основатель Института Винсента Чина, посвященного памяти убийства Чина в Детройте в 1982 году.

Чин, американец китайского происхождения, был забит до смерти двумя белыми безработными автомобильными рабочими, которые приняли его за японца в то время, когда японские автопроизводители начали проникать на рынок США. Несмотря на многочисленные свидетели, судья по делу приговорил нападавших к условным срокам.

Зия, который в 1980-х работал в автомобилестроении, говорит, что это решение ознаменовало рождение «нового движения за гражданские права» среди американцев азиатского происхождения.

«Значит, эти два убийцы ни дня не провели в тюрьме. Но травма также вызвала сильное чувство неравенства и несправедливости», — сказал Зия, отметив, что многие американцы азиатского происхождения начали связывать опыт афроамериканцев и других цветных сообществ.

«Что имело значение, так это то, что сообщество собралось вместе… чтобы рассказать миру, что это то, что происходит с американцами азиатского происхождения. Это было ужасно, что случилось с сыном Лили Чен, Винсентом, и затем начать что-то с этим делать», — сказал Зия, выступая на брифинге для национальной прессы, организованном EMS.

Сегодня такие группы, как “Остановите ненависть против AAPI”, взялись за это дело, зафиксировав всплеск случаев ненависти, направленных против общин американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана с начала пандемии COVID-19. За первые два года своего существования Stop AAPI Hate задокументировала почти 11 500 таких инцидентов.

У жертв и их семей травма, нанесенная этими нападениями, часто оставляет стойкое чувство уязвимости. По опыту Хелен Зия, когда разные общины объединились, чтобы осудить ненависть, все начало меняться, и именно эти изменения способствуют исцелению.

По ее словам, мать Винсента Чина, Лили Чин, “стала как Мэми Тилль для азиатско-американского сообщества”, сравнивая ее с матерью Эммета Тилля, которого пытали и линчевали белые расисты в Миссисипи в 1955 году.

“И вот что произошло, так это то, что она и азиатско-американское сообщество смогли направить свое горе через действия, чтобы изменить ситуацию, и не только американцы азиатского происхождения собрались вместе, но протянули руку и присоединились к черному сообществу — черные, коричневые, красные, белые собираются вместе,” — отметила Хелен Зия.

“Существует огромный процент людей, приехавших в Америку в результате войн, конфликтов и геноцида, произошедших на их родине,” — сказал Джулиан До, содиректор Ethnic Media Services и модератор пятничной панели, беженец из Вьетнама, чья семья иммигрировала в США после войны во Вьетнаме.

“Было хорошо задокументировано, что многие иммигранты, пережившие войну и тюремное заключение, все еще живут с этой травмой даже спустя десятилетия,” — сказал До.

Одним из таких людей являлся Нестор Фантини, 22-летний студент Университета Кордовы в 1976 году, когда аргентинские военные устроили государственный переворот. Фантини, который сегодня является редактором испаноязычного новостного сайта Hispanic LA, был арестован и подвергнут пыткам. Он провел четыре года в тюрьме во время «Грязной войны» в Аргентине с 1976 по 1983 год.

“Это был чистый государственный терроризм. Эти жертвы были похищены. Их отправили в более чем 360 концентрационных лагерей, где их систематически пытали, и до 30 000 человек пропали без вести. Я имею в виду, что они были казнены. Заключенных вытаскивали и сбрасывали с самолетов в Атлантический океан,” — сказал Фантини.

Более 1100 человек, многие из которых были членами хунты, предстали перед судом и были осуждены, в том числе 26 офицеров, осужденных за преступления против человечности в ходе одного судебного процесса в 2010 году в городе Кордова. С 1985 года было проведено более 300 слушаний, которые продолжаются по сей день.

“Государство может судить, но только человек может простить,” — сказал Фантини. По его словам, правонарушитель должен признать вред, который он или она причинил, и должен предоставить материальную реституцию и символическое возмещение.

Компенсация, а не интеграция, была первым требованием освобожденных рабов, по словам Джеймса Тейлора, профессора политики и афроамериканских исследований в Университете Сан-Франциско и члена Комитета по репарациям афроамериканцев Сан-Франциско.

“Идея возмещения ущерба восходит к Кэлли Хаус,” — пояснил профессора Тейлора.

Хаус подала в суд на казначейство США на 68 миллионов долларов, утверждая, что бывшим рабам причиталась пенсия от правительства. После Гражданской войны федеральный налог на южный хлопок использовался в качестве пенсионного фонда для солдат Союза.

“Итак, она подала в суд на право на этот облагаемый налогом хлопок, который был хлопком Конфедерации, который собирали чернокожие,” — сказал Тейлор. Верховный суд вынес решение против основателя движения за репарации в США.

Эта часть истории была в значительной степени забыта, и сегодня распространяется новое движение за репарации.

“Но это только показало, что время не излечило боль, которая была у чернокожих в 1890-х годах. Вот мы и в 2020-х, и все еще говорим об одном и том же вопросе,” — говорит Тейлор.

Гражданские права, позитивные меры, социальное обеспечение — это разрозненные усилия, которые не устранили фундаментальное грубое экономическое неравенство афроамериканцев, говорит он, отмечая, что японо-американская и еврейская общины в Сан-Франциско являются одними из ведущих сторонников возмещения ущерба.

“Они знают, что значит быть мишенью,” — сказал Тейлор. “Это не только черная Америка, и она не просит подачки. Это говорит “почини то, что ты сломал”, и на самом деле это глобальное движение”.

Сейчас о репарациях говорят 14 стран и семь штатов. Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Окленд, Сан-Франциско, Сент-Пол, Детройт, Амхерст и Эванстон, штат Иллинойс, создали фонды или сформировали целевые группы по возмещению ущерба. Калифорния стала первым штатом в стране, сформировавшим в 2020 году рабочую группу штата. Нью-Йорк и пять других штатов также рассматривают возможность реализации программ возмещения ущерба.

“Говорят, время лечит все раны,” — сказала Зия. “Но времени не хватает. Должно быть действие, должно быть обучение. Мы должны знать прошлое и попытаться внести изменения, чтобы не повторять ошибки в будущем.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com