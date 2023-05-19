Войнa против трансгендеров

Культурные войны, разделившие США на два лагеря, нацелились на трансгендеров. В этом году было внесено и стало законом больше законопроектов, направленных против прав трансгендеров, чем когда-либо в истории страны. Согласно анализу данных Американского союза гражданских свобод, проведенному The Washington Post, около 29 законопроектов уже стали законами в 14 штатах по сравнению с 20 законопроектами, принятыми в 12 штатах в прошлом году.

Важно отметить, что в ряде штатов медицинские работники обвиняются в совершении уголовных преступлений за оказание помощи, связанной с изменением пола. Данные показывают, что 82% трансгендеров думали о самоубийстве, а 40% пытались покончить жизнь самоубийством, причем суицидальные наклонности были самыми высокими среди трансгендерной молодежи.

12 мая Ethnic Media Services провела информационный брифинг, на котором защитники трансгендеров обсудили антитрансгендерное законодательство в трех штатах: Флориде, Техасе и Северной Каролине. Еще один спикер обсудил кризис транс-людей и их семей, покидающих свои дома из-за страха подвергнуться нападению или отказу в доступе к здравоохранению.

Поскольку Тейлор Джонс является членом транс-сообщества, эта борьба особенно актуальна

“Это мой дом. Это моя Северная Каролина, и я никуда не уйду,” — сказал уроженец Северной Каролины, Сейлор Джонс — давний организатор и общественный деятель, который более двух десятилетий борется за социальную справедливость в своем штате, который является одним из тех штатов, которые уже приняли или рассматривают законы, которые, помимо прочих ограничений, криминализуют уход за людьми, проходящими смену пола, и запрещают транс-спортсменам, пол которых не совпадает с их полом при рождении, играть в командах.

По данным веб-сайта Trans Legislation Tracker, только в 2023 году по всей стране было предложено более 500 законопроектов против трансгендеров. Из них 70 прошли.

По словам Сайлора Джонса, в “Северной Каролине мы даже видели законопроект, в дополнение к запретам на драг-квинс и законопроекты “не говори гей”, которые застопорились в Северной Каролине, ном они бы давали поставщикам медицинских услуг лицензию на дискриминацию транс-молодежи. Таким образом, как и во многих штатах, законодатели поставили перед собой задачу ограничить участие детей в спортивных состязаниях на основании их гендерной идентичности, а также запретить драг-спектакли и другие типы учебных программ для ЛГБТ в школах.

Член палаты представителей Джин Ву (демократ от Хьюстона) говорит, что техасские республиканцы тщательно разработали законопроекты против трансгендеров в рамках идеи о защите детей, которая, как сказал Ву, по-мнению многих семей в штате, “заставляет наших детей ненавидеть себя и думать о самоубийстве”.

Защитники прав трансгендеров и медицинские эксперты утверждают, что отказ трансгендерной молодежи в уходе может иметь серьезные психические и физические последствия, и что такие решения должны приниматься не политиками, а отдельными людьми, их семьями и поставщиками услуг.

П словам Джина Ву, Техас лидирует в стране, когда дело доходит до законодательства против трансгендеров: на текущей сессии было подано 57 законопроектов, многие из которых спонсируются теми же консервативными христианскими группами, которые боролись за отмену решения по делу Роу против Уэйда (право на аборты).

Также, согласно Джину Ву, законодательный орган Техаса регулярно нападает на группы, находящиеся на периферии, и он призывает своих избирателей китайского происхождения поддержать борьбу за права трансгендеров, поскольку они, этнические китайцы, могут стать следующей мишенью.

И это опасение небезосновательно – законодатели-республиканцы в штате продвигают законопроект, запрещающий лицам определенного национального происхождения, в том числе китайцам, продавать или покупать землю.

“На этой сессии мы имели дело с антикитайскими законопроектами, которые напрямую нацелены на китайское сообщество, потому что азиатское сообщество в целом не обладает большой политической властью и мы не очень активны. И это было действительно удобно. К счастью, нам удалось сплотить войска и сплотить сообщество для защиты от него. Но у них все еще есть другие цели,” – пояснил демократ из Техаса.

По его мнению, ответственные люди ищут сообщества, ищут группы, которые являются удобными мишенями, которые люди в целом не обязательно понимают и к которым могут не испытывать особой симпатии.

“Оставьте людей в покое… Никого не касается, с кем я сплю, кого я люблю. Не ваше дело, как я меняю свое тело,” – такое сообщение Ву передает своим коллегам из Республиканской партии.

Надин Смит, исполнительный директор Equality Florida, говорит, что, поскольку равенство в браке и однополые браки больше не являются проблемой, которой они когда-то были, консервативным законодателям нужно было что-то еще, чтобы поднять свою базу.

“Им нужна была новая цель. Им нужно было что-то еще, чем они могли бы довести людей до безумия,” — сказала Надин Смит, отметив, что при губернаторе Роне Де Сантисе “Солнечный штат” перешел в режим полной атаки, нацелившись на всех – от транс-прав до репродуктивной помощи и даже Микки Мауса.

“Возможно, самым пугающим злоупотреблением государственной власти является опасный запрет на жизненно важную медицинскую помощь транс-молодежи,” — пояснила она, ссылаясь на SB 254, принятый законодательным органом в начале мая.

Этот законопроект, по ее словам, отменяет право родителей обращаться за медицинской помощью для своего трансгендерного ребенка. Он криминализирует поставщиков медицинских услуг, которые предоставляют эту помощь в соответствии с рекомендациями крупных медицинских организаций по всей стране, а также ограничивает доступ к этой помощи для взрослых, даже для тех, кто успешно получал эту помощь в течение десятилетий.

Защитники прав трансгендеров пообещали бороться с законопроектом, который, как сообщается, был принят по просьбе ДеСантиса.

Также возродились попытки законопроекта о туалете, который ограничивал бы транс-людей в использовании туалета, соответствующего их гендерной идентичности. По словам Надин Смит, это усилие не столько связано с туалетами, сколько связано с ограничением возможности трансгендеров находиться в туалете в публичном месте.

По ее словам, эти законы без разбора нацелены примерно на 1,3 миллиона взрослых и 300 000 молодых людей, которые идентифицируют себя как трансгендеры во Флориде, среди простых флоридцев растет осознание тотальной войны против свободы, которая сейчас ведется в их штате.

«Это действительно проблема. Мы боремся за определение свободы, и мы боремся за определение демократии. И все заинтересованы в этом,” — сказала Надин Смит. “Вам не нужно знать трансгендера, чтобы понять, что, когда в школах изымаются книги из библиотеки, где вы не можете преподавать расовую справедливость, что вы не можете говорить правду об американской истории.”

“Мы наблюдаем многое из того, что представитель Ву видит в Техасе, а Надин — во Флориде,”, — отметил Сейлор Джонс.

В 2016 году печально известный законопроект о туалетах в Северной Каролине положил начало общенациональным дебатам о правах трансгендеров. До сих пор бизнес-сообщество молчало об этих последних шагах, что свидетельствует о их растущем беспокойстве по поводу проблем культурной войны, особенно после гневной реакции консерваторов на недавнюю рекламу Bud Light с участием транс-инфлуенсера.

Защитники ЛГБТК+ отслеживали более дюжины предложений против трансгендеров в Генеральной Ассамблее Северной Каролины. Многие из них похожи на те, что Флорида, уже прошли в сферы образования, здравоохранения и спорта.

«”Несколько из этих законопроектов уже прошли как минимум одну палату. Так называемый “Билль о правах родителей” требует, чтобы поставщики медицинских услуг получали письменное согласие родителей даже до начала лечения трансгендерных молодых людей,” — сказал Джонс.

Сьюзен Мааш, основательница Trans Youth Equality Foundation, некоммерческой организации, расположенной в Портленде, штат Мэн, которая защищает трансгендерных и гендерно неконформных молодых людей и их семьи. Фонд предоставляет мини-гранты в размере до $3000 долларов семьям, бежавшим из красных штатов.

“Мы рассказали об этом всем, и нас услышали сотни людей. Так что, конечно, мы перегружены просьбами, а истории душераздирающие,” — сказала Сьюзен Мааш. По ее словам, большинство семей родом из Техаса и Флориды. Семьи так напуганы риторикой, дискриминацией и разжиганием ненависти к ним, к их детям. Даже в школе это настолько возросло, что есть страх, который испытывают многие семьи.

“Они бросают свои семьи, своих друзей, всех своих родственников. Некоторые из них жили в этих штатах на протяжении поколений, и они бросают все, что знают, и делают это чуть ли не в темноте ночи – бегут на грузовиках и автомобилях U-haul, и на том, что они могут взять с собой,” — рассказала она.

У детей развивается травма, потому что они боятся и испытывают много эмоций, чувство вины, грусти и беспокойства за своих родителей, что они каким-то образом несут ответственность за этот стресс, через который проходят их семьи.

Семьи убегают, потому что они больше не могут получить медицинскую помощь для своих трансгендерных детей, хотя еще несколько месяцев назад почти в каждом штате была детская больница с детской клиникой для трансгендеров, которой больше нет.

“Сейчас их закрывают, а частные практики не принимают этих детей и не проводят их лечение. И поэтому есть большой страх по этому поводу,” — подчеркнула Сьюзен Мааш.

Тем не менее, несмотря на политические неудачи, Сейлоор Джонс говорит, что общественность понимает, что нынешняя борьба за право трансгендеров на свободную жизнь является неотъемлемой частью более широкой борьбы за аборты, право голоса и будущее демократии в стране.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com