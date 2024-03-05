Калифорния признает Голодомор геноцидом украинского народа

28 февраля в Калифорнии вступил в силу новый законодательный акт SCR89, который объявил Месяцем памяти Голодомора ноябрь 2023 года и затем ноябрь каждого последующего года; а 25 ноября 2023 года и затем четвертая суббота ноября ежегодно — Днем памяти Голодомора.

Законопроект был внесен в августе прошлого года сенатором-демократом от 3-го сенаторского округа (включает северную часть залива Сан-Франциско и регион Дельты) Уильям Гарольд Додд в соавторстве с сенатором-республиканцем Роджером Нилло, представляющего 6-й округ, в который входят части округов Сакраменто и Плейсер.

В законе кратко пересказывается история голодомора и меры, принятые в связи с увековечением памяти о нем.

Согласно тексту закона, в 1932 и 1933 годах от 3 500 000 до 7 000 000 украинцев погибло в результате преднамеренного голода, организованного Иосифом Сталиным и советским правительством в попытке сломить сопротивление Украины коллективизации и коммунистической оккупации.

По оценкам большинства ученых, во время этого преднамеренного голода точное число жертв определить невозможно.

Советское правительство намеренно конфисковало урожаи зерна и морило голодом миллионы украинцев посредством политики принудительной коллективизации, направленной на уничтожение национально сознательного движения за независимость.

По словам профессора Андреа Грациози из Неаполитанского университета, зерно имело основополагающее значение для Украины, которая была известна как «житница Европы». Советское правительство требовало от деревень соблюдения квот на зерно, иначе они попадали в «черный список», что приводило к блокаде поездок и снабжения.

Советский диктатор Иосиф Сталин и советское правительство приказали закрыть границы Украины, чтобы не дать никому избежать искусственного голода и предотвратить международную продовольственную помощь, которая могла бы оказать помощь голодающему украинскому народу.

Многочисленные ученые во всем мире работали над раскрытием масштабов голода, в том числе канадский эксперт по пшенице Эндрю Кэрнс, который посетил Украину в 1932 году, где украинцы сказали ему, что зерна нет, «потому что правительство собрало так много зерна и экспортировало его» в другие части Советского Союза, в Англию и Италию, отказывая при этом в продовольственной помощи народу Украины.

Почти четверть сельского населения Украины была уничтожена из-за вынужденного голодания, в то время как вся нация страдала от последствий длительного голода. Советское правительство манипулировало и подвергало цензуре иностранных журналистов, в том числе корреспондента New York Times Уолтера Дюранти, который в своих репортажах из Украины сознательно отрицал не только масштабы и объем, но и существование смертельного искусственно созданного голода.

Известные корреспонденты того времени подвергались критике со стороны Советского Союза за точность и смелость в изображении и освещении голода в Украине, в том числе Гарет Джонс, Уильям Генри Чемберлин и Малкольм Маггеридж, которые писали: «[Фермеры] расскажут вам что многие уже умерли от голода и многие умирают каждый день; что тысячи людей были расстреляны правительством и сотни тысяч сосланы».

С распадом Советского Союза стали доступны архивные документы, которые подтвердили преднамеренный и умышленный смертоносный характер голода и разоблачили зверства, совершенные советским правительством против украинского народа. Рафаэль Лемкин, посвятивший свою жизнь разработке правовых концепций и норм сдерживания массовых злодеяний и чья неустанная пропаганда побудила Организацию Объединенных Наций в 1948 году принять Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, является автором эссе в 1953 года под названием «Советский геноцид на Украине», в котором выдвинут на первый план «классический пример советского геноцида», характеризуя его «не просто как случай массового убийства, но и как случай геноцида, уничтожения не только отдельных лиц, но и культуры и нации».

Закон Украины № 376-V «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года официально признал Голодомор актом геноцида против украинского народа.

В 2006 году президент Джордж Буш подписал HR 562 закон, разрешающий создание мемориала Голодомору в Вашингтоне, округ Колумбия, который был открыт в ноябре 2015 года. В ноябре 2022 года президент Джозеф Байден сделал заявление, в котором напомнил о Голодоморе.

В 2018 году Сенат США подписал резолюцию 435 в знак признания 85-летия украинского голода, а в 2008 году Палата представителей США приняла резолюцию H. Res. 1314 в честь 75-летия украинского голодомора.

Таким образом, Сенат штата Калифорния признал украинский голод 1932–1933 годов, известный как Голодомор, геноцидом украинского народа. Ноябрь 2023 года (и каждый последующий ноябрь ежегодно) провозглашен Месяцем памяти Голодомора, а 25 ноября 2023 года и четвертую субботу ноября ежегодно – Днем помяти Голодомора.

В связи с этим, Законодательное собрание поощряет распространение информации о Голодоморе с целью расширения знаний об этой рукотворной трагедии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship