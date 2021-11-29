В заявлении Белого дома подтверждена поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки». Белый дом распространил специальное заявление президента США Джо Байдена в память о Голодоморе.

«Каждый ноябрь мы торжественно чтим и отдаем дань уважения памяти миллионов невинных украинцев, которые пострадали и погибли во время Голодомора – «голодной смерти» – в 1932 и 1933 годах. Мужчины, женщины и дети, которые погибли во время этого голода, стали жертвами жестокой политики и преднамеренных действий режима Иосифа Сталина.

В этот месяц, когда мы чтим память тех, кто был лишен жизни, давайте также вновь заявим о нашей приверженности неустанной работе по предотвращению таких трагедий в будущем и освобождению тех, кто сегодня страдает под гнетом тирании.

Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном итоге создав свободное и демократическое общество. Вспоминая жертв Голодомора и перенесенные ими страдания, Соединенные Штаты также подтверждают нашу приверженность народу Украины сегодня и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».