Суд в РФ отклонил апелляцию обвиняемой в госизмене Ксении Карелиной

Женщина, имеющая гражданство США и России, задержана по подозрению в сборе средств для вооруженных сил Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российский суд в четверг отклонил апелляцию гражданки США и России Ксении Карелиной на ее задержание по обвинению в государственной измене.



Напомним, что на прошлой неделе ФСБ сообщила, что Карелина была задержана в Екатеринбурге по подозрению в сборе средств для ВСУ.



Карелина окончила университет в Екатеринбурге, вышла замуж за американца и получила американское гражданство. Жительница Лос-Анджелеса собирала средства для украинской организации, конечным бенефициаром которой была украинская армия, заявили в ФСБ.



Российская адвокатская группа «Первый отдел» заявила, что располагает информацией о том, что 24 февраля 2022 года – в день вторжения российских войск в Украину – Карелина перечислила со своего банковского счета в США чуть более 50 долларов на счет благотворительной организации, оказывающей помощь Украине.



Адвокат Карелиной попросил суд отменить меру пресечения и заменить ее домашним арестом, сообщили российские СМИ.



По словам «Первого отдела», первоначально Карелина была задержана 27 января за «мелкое хулиганство», а обвинение в государственной измене ей было предъявлено позже. Карелиной грозит до 20 лет лишения свободы.



Несколько других американцев, включая бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, также удерживаются российскими властями.