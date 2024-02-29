Калифорнийцев предупреждают об опасности некоторых пищевых продуктов

Департамент здравоохранения Калифорнии предупреждает потребителей не есть продукты Shemshad.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) предупреждает потребителей не употреблять некоторые продукты базирующейся в Лос-Анджелесе компании Shemshad – маринованные нарезанные кубиками овощи, баклажаны, чеснок и HaftBijar – из-за потенциального заражения Clostridium botulinum, т.е. ботулизмом. Продукты продавались в продуктовых магазинах южной Калифорнии.

Несколько разновидностей консервированных продуктов Shamshad Food были произведены без надзора программы консервных заводов CDPH, что делает их восприимчивыми к заражению ботулизмом. Проглатывание токсина ботулизма из неправильно обработанных баночных и консервированных продуктов может привести к серьезному заболеванию и смерти.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии называет следующие виды консерв “Shemshad”, не рекомендуемых к употреблению в пищу:

Litteh Pickle

Pickled Diced Vegetables (all lot codes except SD31123125)

Pickled Eggplants (all lot codes)

Pickled Garlic (all lot codes except SG31223125)

Pickled HaftBijar (all lot codes)

Эти консервы в банках продавались в продуктовых магазинах на юге Калифорнии, в том числе в Woodland Hills Market в Вудленд-Хиллз, Q Market в Ван-Найс и Wholesome Choice Market в Ирвине. Потребителям, которые увидят эти продукты на полках, рекомендуется сообщать об этом по бесплатной линии подачи жалоб CDPH по телефону (800) 495-3232.

В настоящее время компания Shemshad, базирующаяся в Лос-Анджелесе, добровольно отзывает свои продукты Litteh Pickle и маринованные нарезанные кубиками овощи, баклажаны, чеснок и HaftBijar, однако департамент здравоохранения ведет расследование.

Токсин ботулизма не имеет запаха и цвета, поэтому невозможно определить, заражен ли их продукт. Потребители, у которых есть указанные консервы или продукты Shemshad, должны немедленно отказаться от них.

Как правильно утилизировать продукт: дважды упакуйте банки в полиэтиленовые пакеты, которые плотно закрываются, а затем поместите в мусорный бак для неперерабатываемого мусора за пределами дома. По возможности наденьте резиновые или латексные перчатки при работе с этими продуктами, потом необходимо тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой в течение как минимум двух минут после работы с любыми продуктами питания или контейнерами, которые могут быть загрязнены.