Европарламент: руководство РФ и лично Путин несут ответственность за смерть Навального

В резолюции, принятой 506 голосами против 9, отмечается что президент РФ «должен быть привлечен к ответственности», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Европарламент заявил, что президент России Владимир Путин несет «уголовную и политическую ответственность» за смерть лидера оппозиции Алексея Навального и должен за нее ответить.



Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля при невыясненных обстоятельствах. Лидеры ЕС возлагают вину на российского президента.



«Российское правительство и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за смерть своего самого известного оппонента Алексея Навального», – отмечается в резолюции, принятой 506 голосами (общее число место в Европарламенте – 705).

Против резолюции проголосовали 9 депутатов.



Путин «должен быть привлечен к ответственности», подчеркивается в документе.



Законодатели также призвали провести «независимое и транспарентное международное расследование» обстоятельств смерти Навального.



Европарламент призвал 27 стран-членов ЕС усилить поддержку российских политзаключенных и демократической оппозиции в России.



Похороны Навального состоятся в пятницу в одном из московских храмов.



Его вдова, Юлия Навальная, заявила в среду в Европарламенте, что опасается, что они могут быть омрачены беспорядками и арестами.

Сторонники Навального заявили в четверг, что попытки нанять катафалк, чтобы отвезти его тело на похороны в Москве, были пресечены неизвестными лицами.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила на медиаплатформе X, что неизвестные угрожали по телефону поставщикам катафалков и что в результате никто не согласился перевозить его тело.



Соратник оппозиционера, Иван Жданов, заявил, что команда Навального в любом случае справится и найдет решение.



Напомним, что Навальный был арестован в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии в связи с отравлением нервно-паралитическим агентом «Новичок».



В том же году он был удостоен высшей награды ЕС в области прав человека – премии имени Сахарова.



Российские власти заявили, что Навальный умер по «естественным причинам», потеряв сознание после прогулки в колонии, где он отбывал срок.



Семья Навального, его сторонники и официальные лица стран Запада опровергают это заявление.

Ранее президент США Джо Байден также заявил, что Владимир Путин несет личную ответственность за смерть Навального.