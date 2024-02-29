Путин угрожает “поражать цели” на территории западных стран

Президент России предостерег Запад против отправки войск в Украину, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент России Владимир Путин предостерег западные страны против планов отправки своих войск в Украину, отметив, что последствия такого шага будет «более трагичными», чем в прошлом.

Это заявление последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в понедельник на пресс-конференции, не исключил возможности ввода западных войск на территорию Украины.

Его заявление вызвало неоднозначную реакцию среди западных лидеров.



Белый дом и Госдепартамент заявили, что США не станут направлять в Украину войска. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Чехия также дистанцировались от этой идеи.

Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента, ответил отрицательно на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента Франции о потенциальном участии войск НАТО в боях в Украине.

«Президент Байден ясно дал понять… что он не отправит американских солдат воевать в Украину», – сказал Миллер.

Между тем Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, угрожал применением российского оружия против сил НАТО.

«Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, – заявил президент РФ. – Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны (sic). Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

По его словам, все эти планы реально грозят «конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации».

«Они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война», – заметил российский лидер.

«Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие. Они знают об этом. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», – добавил Путин.