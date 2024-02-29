Мэр Лондона призывал конфисковать недвижимость российских олигархов

Мэр Лондона призывал конфисковать недвижимость путинских олигархов для финансирования строительства домов для украинцев.

Мэр британской столицы Садик Хан призвал правительство конфисковать лондонскую собственность, принадлежащую коррумпированным российским олигархам, союзникам Путина, с целью продать ее для финансирования строительства 4000 домов.

По его словам, стоимость недвижимости достигает 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов США), вырученные от продажи могут пойти на финансирование строительства доступного жилья для украинцев, которые переехали в Лондон, спасаясь от войны.

Об этом Садик Хан написал в письме Майклу Гоуву, государственному секретарю по вопросам выравнивания, жилищного строительства и общин.

“Теперь министры должны срочно принять меры по конфискации имущества, купленного приспешниками Путина, чтобы мы могли использовать доходы от этого на благо нуждающихся. Я приветствую шаги, объявленные вчера правительством, но они не зашли достаточно далеко,” – написал мэр Лондона в своем письме.