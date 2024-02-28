Как констатировал глава Минюста Меррик Гарланд, «наши противники используют конфиденциальные личные данные американцев, чтобы угрожать нашей национальной безопасности», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Администрация президента Джо Байдена в среду представила указ, направленный на защиту персональных данных американцев путем ограничения их передачи в Китай, Россию и ряд других стран.



Об этом сообщили высокопоставленные американские официальные лица, ссылаясь на соображения национальной безопасности. По их словам, указ, о котором первым сообщило агентство Reuters, запретит массовую передачу геолокационной, биометрической, медицинской и финансовой информации об американцах в «страны, вызывающие обеспокоенность».



Указ также запрещает передачу подобным странам любого объема данных о правительственном персонале США. (К этим государствам относятся также Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла).



«Наши противники используют конфиденциальные личные данные американцев, чтобы угрожать нашей национальной безопасности, – говорится в заявлении главы Минюста Меррика Гарланда. – Они покупают эти данные, чтобы использовать их для шантажа и слежки за отдельными людьми, для преследования тех, кого они считают диссидентами в Соединенных Штатах, и для других злонамеренных действий. Этот указ дает Министерству юстиции право запретить странам, представляющим угрозу нашей национальной безопасности, собирать наиболее чувствительные личные данные американцев – включая геномные данные человека, биометрические и персональные идентификаторы, а также данные о здоровье и финансах».



Покупка данных через брокеров в настоящее время является законной в США.



«Враждебные иностранные державы используют массивы данных и возможности искусственного интеллекта для атак против американцев, – сказал помощник главы Минюста Мэтью Олсен. – Сегодняшнее объявление заполняет ключевой пробел в наших полномочиях в области национальной безопасности, предоставляя Министерству юстиции новый мощный инструмент для защиты американцев и их самой конфиденциальной информации от использования нашими противниками».



Конгресс также рассматривает закон, запрещающий федеральным агентствам заключать контракты с китайскими компаниями BGI Group и Wuxi APPTEC, в рамках усилий по предотвращению доступа Китая к американским генетическим данным и персональной медицинской информации.



«Сегодня мы четко заявляем, что конфиденциальные и личные данные американских граждан не продаются нашим противникам», – сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.



Чтобы развеять опасения, что новые правила будут препятствовать экономической деятельности, некоторые типы данных, включая корпоративные платежные ведомости и данные о соблюдении нормативных требований, исключены из рассмотрения.



Определенные транзакции, в частности, услуги облачных сервисов, трудовые и инвестиционные соглашения, также будут разрешены при условии соблюдения таких требований безопасности, как шифрование и анонимизация.



Указ предписывает Министерству юстиции предоставить компаниям широкие возможности для внесения предложений до вступления новых мер в силу.