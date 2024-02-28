Юлия Навальная призвала к расследованию финансовых схем Путина и его окружения

Вдова российского оппозиционера сделала это заявление на заседании Европарламента в Страсбурге, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вдова Алексея Навального, Юлия Навальная, в среду призвала европейских официальных лиц расследовать финансовые потоки на Западе, связанные с президентом России Владимиром Путиным и его окружением.



Навальная выступила в Европарламенте через 12 дней после того, как ее муж скоропостижно умер в заключении в возрасте 47 лет.



«Путин – лидер организованной преступной группировки. В нее входят отравители и убийцы, но они всего лишь марионетки. Самое главное – это люди, приближенные к Путину, – его друзья и пособники, те, кто держат мафиозные деньги, – сказала она. – Вы и все мы должны бороться с преступной группировкой. Поэтому, чтобы победить его, нужно применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры. Нужны не дипломатические ноты, а расследования запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск конкретных пособников мафии в ваших странах, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги».



Навальная обвинила президента России в убийстве мужа.



На прошлой неделе она встретилась рядом европейских политических деятелей.



С вдовой и дочерью Алексея Навального встретился на прошлой неделе президент Джо Байден. В ходе встречи, состоявшейся в Калифорнии, глава Белого дома выразил восхищение «необычайным мужеством Навального и его наследием в борьбе против коррупции за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».



США объявили о новых крупномасштабных санкциях против России в ответ на смерть Навального, продолжающиеся в России репрессии и войну РФ против Украины.



Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в среду встретилась с Юлией Навальной. Выразив соболезнования и глубокую скорбь в связи с гибелью российского оппозиционного лидера, она подчеркнула, что смерть Навального «нельзя отделять от грубых нарушений прав человека, с которыми он столкнулся».



Пейчинович-Бурич осудила беспрецедентные репрессии против гражданского общества и правозащитников в РФ.



По словам пресс-секретаря Навального, панихида и погребение оппозиционера состоятся в Москве в пятницу, но его союзники обвинили Кремль в том, что он сорвал их попытки организовать более масштабное мероприятие днем раньше.



Юлия Навальная заявила в среду, что над телом ее мужа надругались, добавив, что она не уверена, будет ли похоронная служба мирной и будет ли полиция производить аресты.



Как сообщает Радио Свобода, в среду в Европарламенте начались дебаты по проекту резолюции о смерти Навального. В тексте Европарламент называет гибель политика убийством, призывает российские власти не мешать в организации его похорон, а Евросоюз — призвать к ответу ответственных за судебные процессы против политика, вынесенные ему приговоры, его заключение и смерть.



В проекте резолюции содержится призыв к Евросоюзу усилить поддержку российскому гражданскому обществу, не применять необоснованных мер против лиц, ищущих убежища от режима Путина, и усилить поддержку Украины, в том числе военную.