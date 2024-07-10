Во вторник, 9 июля, на телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы появилась информация о решении Басманного суда об аресте Юлии Навальном за участие в экстремистском сообществе. Жена погибшего зимой политика Алексея Навального объявлена в розыск.

“Басманный районный суд города Москвы рассмотрел ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Навальной Юлии Борисовны.

Навальной Ю.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца,

Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации,” – говорится в сообщении.

Юлия Навальная прокомментировала свой заочный арест, написав на своей страничке в X:

“Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин – убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России – в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея.”