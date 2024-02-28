Информатор ФБР Смирнов обвинен во лжи о взятках украинской фирмы Джо Байдену и его сыну

Федеральная прокуратура США официально обвинила информатора ФБР Александра Смирнова во лжи о взятках семье Байдена от украинской фирмы “Бурисма“. Дмитрий Абрамсон специально для “Славянского Сакраменто” публикует дословный перевод обвинительного акта:

Обвиняемый Александр Смирнов проживал в Лос-Анжелесе в 2020 году и являлся конфиденциальным источником информации для ФБР. Сообщается, что к обвиняемому был прикреплён агент (далее «Куратор») – специалист по расследованиям нарушения уголовного законодательства.

Обвиняемый предоставлял Куратору информацию, которая использовалась в различных криминальных расследованиях, проводимых ФБР. Обвиняемый знал, что его показания могут быть использованы в криминальных расследованиях, в том числе потому, что Куратор сообщил ему, что ему возможно придётся давать показания в суде на основе информации, которую он предоставил неоднократно.

Обвиняемый так же знал, что информацию, которую он предоставил, была использована в криминальных расследованиях, потому что Обвиняемый участвовал в ряде операций, в которых ему было разрешено заниматься преступной деятельностью в рамках текущего уголовного расследования.

Куратор предупредил Обвиняемого, что он должен предоставить правдивую информацию ФБР, когда он впервые стал информатором в 2010 году.

Кроме того, когда Обвиняемому было разрешено заниматься незаконной деятельностью в целях расследования, его дополнительно предупредили, что: «Ни при каких обстоятельствах информатор не может… участвовать в действиях, которые представляют собой воспрепятствование осуществлению правосудия (например, лжесвидетельство, фальсификация свидетелей, запугивание свидетелей, провокация или фабрикация, изменение или уничтожение доказательств, если только такая незаконная деятельность не была санкционирована)». Когда Обвиняемому было сделано это предупреждение, он подписал форму ФБР, содержащую это заявление.

В материалах суда говориться, что обвиняемый «предоставил ФБР ложную уничижительную информацию о Государственном Служащем [Джо Байдене – SlavicSac.com) и Хантере Байдене] после того, как [Джо Байден] стал кандидатом на пост президента США.

Как более подробно описано ниже, в марте 2017 года Обвиняемый сообщил Куратору, что у него был телефонный разговор с владельцем украинского промышленного конгломерата Burisma Holdings, Limited (далее [Владелец Бурисмы]) по поводу заинтересованности Бурисмы в приобретении американской компании и размещении акций («IPO») на фондовой бирже в США. Обвиняемый также отметил, что [Хантер Байден], был членом совета директоров Бурисмы – публично известный факт.

Три года спустя, в июне 2020 года, Обвиняемый впервые сообщил о двух встречах в 2015 и/или 2016 годах при администрации Обамы-Байдена, на которых, как он утверждал, руководители Бурисмы, в том числе [Владелец Бурисмы], признались ему, что они наняли [Хантера Байдена], чтобы “защитить нас через своего отца от всех видов проблем», а позже они специально заплатили по 5 миллионов долларов каждому из них, пока [Джо Байден] находился на своём посту, чтобы «Хантер Байден позаботится обо всех этих вопросах через своего отца», имея в виду уголовное расследование, которое в то время вёл генеральный прокурор Украины [Виктор Шокин] в отношении Бурисмы, и «разобрался с Шокиным».

Обвиняемый также сообщил о двух предполагаемых телефонных разговорах между владельцем «Бурисмы», в которых последний заявил, что его заставили заплатить Джо Байдену и Хантеру Байдену и что следователям потребуется 10 лет, чтобы найти записи о незаконных платежах президенту США.

Как утверждается в документе суда, события, о которых обвиняемый впервые сообщил куратору в июне 2020 года, были сфабрикованы.

На самом деле обвиняемый контактировал с руководителями «Бурисмы» в 2017 году, после окончания срока администрации Обамы-Байдена и после увольнения Шокина в феврале 2016 года, иными словами, когда Джо Байден не имел возможности повлиять на политику США и когда Шокин уже не был на посту генпрокурора Украины. То есть обвиняемый видоизменил свои обычные и необычные деловые контакты с «Бурисмой» в 2017 году в обвинения во взяточничестве против Джо Байдена, предполагаемого кандидата от одной из двух основных политических партий на пост президента, после выражения предвзятого отношения к Джо Байдену и его кандидатуре.

Когда в сентябре 2023 года его допрашивали агенты ФБР, обвиняемый повторил некоторые из своих ложных утверждений, изменил часть своих предыдущих утверждений и продвинул новую ложную версию после того, как он сказал, что встретился с российскими официальными лицами.

В 2017 году обвиняемый предоставил куратору ФБР информацию о том, что «Бурисма» заинтересована в приобретении американской нефтегазовой компании

1 марта 2017 года обвиняемый впервые предоставил куратору информацию о «Бурисме». Эта информация была занесена в официальный отчет ФБР. Ниже приводится вся информация, которую обвиняемый рассказал куратору в марте 2017 года:

В течение недели с 27 февраля 2017 года Смирнову позвонил «Партнёр 1». Также на разговоре присутствовал владелец «Бурисмы», который, как понял Смирнов, является «генеральным директором или владельцем» «Бурисмы». Во время разговора [Партнёр 1] упомянул, что они заинтересованы в приобретении нефтяного бизнеса в США с рыночной капитализацией от 50 до 100 миллионов долларов. Затем они будут использовать это американское предприятие в качестве материнской компании для «Бурисмы» (или ее подразделение), которую затем попытаются зарегистрировать на американской бирже.

Генеральный директор «Бурисмы» и [Партнёр 1] сделали заявления, которые заставили Смирнова поверить в то, что «Бурисма» завысила свои корпоративные активы в различных публичных отчетах в Украине.

Лицом в Украине, которому в настоящее время поручено руководить покупкой, является финансовый директор, должность которого — «Советник совета директоров – директор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию». В течение недели с 6 марта 2017 г. финансовый директор планирует поехать в Вашингтон и, возможно, когда-нибудь после этого встретится со Смирновым на Западном побережье.

Согласно следствию, во время этого звонка состоялась краткая, не относящийся к делу дискуссия о сыне Джо Байдена, Хантере Байдене, который в это время входил в совет директоров «Бурисмы».

Примечательно, что в 2017 году ответчик не сообщил, что в предыдущие два года владелец «Бурисмы» признался обвиняемому, что он заплатил Джо Байдену 5 миллионов долларов, когда Байден ещё находился на своем посту, как позже утверждал обвиняемый.

Три года спустя, в мае 2020 года, обвиняемый отправил куратору серию сообщений, выражающих предвзятое отношение к Джо Байдену, когда он был кандидатом на пост президента США и предполагаемым кандидатом от одной из двух основных политических партий

…19 мая 2020 года, было публично сообщено, что украинский депутат Андрей Деркач обнародовал записи частных телефонных разговоров, состоявшихся несколько лет назад между вице-президентом Джо Байденом и президентом Украины Петра Порошенко – новый залп против предполагаемого кандидата на пост президента США Джо Байдена, что подняло вопросы об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года.

[переписка между обвиняемым и куратором, отредактировано для ясности]:

Обвиняемый: Это по всех новостях в России и в Украине, а также живые звонки между Байденом и Зеленским. Пахнет плохо для Байдена.

Обвиняемый (через 20 минут): Байден идёт в тюрьму. Демократы сделали импичмент Трампу за то же самое. Даже меньшее. Все эти политики – то же говно. Посадите их всех. Плюс взятка Байдена скоро будет в новостях.

Куратор: ??? Только если ты веришь, что запрос отстранить Шокина был только из-за «Бурисмы»… По моим данным это не так.

Обвиняемый: Конечно да. Я постараюсь доказать тебе это, братан.

Куратор: Выплата взятки Байдену? Или ты говоришь об отказе в помощи, если они не уволят Шокина?

Обвиняемый: Я достану все остальные аудиозаписи, где сын Байдена говорит «Бурисме», что его папа разберётся с Шокиным. Взятка Байдену и его сыну.

Куратор: Это всё поменяет.

Обвиняемый: Я встречусь с ребятами, как только я смогу вылететь.

Обвиняемый на следующий день отправил ссылку на статью «Республиканцы в Сенате выставили первую повестку Байдену по поводу расследования Бурисмы». Куратор не ответил.

Обвиняемый на следующий день (21 мая): Украина открывает расследование ))))$. Ок Байден. Я думаю это поможет ему победить на выборах )))). Нам нужен новый кандидат. Дай мне знать, когда ты можешь говорить. Есть интересные новости.

Обвиняемый (через 30 минут) отправил фотографию с подписью Байдены (Джо и Хантер) с генеральным директором «Бурисмы».

Вопреки утверждениям обвиняемого, на самом деле это не была фотография Джо Байдена и Хантера Байдена с генеральным директором «Бурисмы».

Месяц спустя и через три года после первого сообщения о «Бурисме», обвиняемый сообщил об обвинениях во взяточничестве против Хантера Бадена и Джо Байдена

«В июне 2020 года куратор обратился к обвиняемому по поводу формы 1023 2017 года. Это было сделано по запросу филиала ФБР в Питтсбурге (далее «ФБР в Питтсбурге»). В первой половине 2020 года заместитель генерального прокурора США поручил прокуратуре Западного округа Пенсильвании оказать помощь в «получении, обработке и предварительном анализе новой информации, предоставленной общественностью, которая может иметь отношение к вопросам, касающимся Украины». В рамках этого процесса ФБР Питтсбурга [. . .] идентифицировало форму 1023 2017 года в архивах ФБР и передало их прокуратуре Западного округа Пенсильвании. Тогда прокуратура Западного округа Пенсильвании попросила ФБР Питтсбурга связаться с Куратором и запросить любую дополнительную информацию об информации в форме 1023 2017 года, в которой говорилось: «Во время этого звонка произошла короткая, не относящаяся к делу дискуссия о сыне бывшего [вице-президента Байдена] [Хантере Байдене], который в настоящее время входит в совет директоров «Бурисмы» [без дополнительной информации]», – говорится в обвинительном акте Федеральной прокуратуры США.

26 июня 2020 года ФБР Питтсбурга связалось с куратором: в тот же день куратор общался по телефону с обвиняемым, который находился в Лос-Анджелесе. Информация, которую обвиняемый предоставил куратору, была зафиксирована в форме 1023 2020 года, официальном отчете ФБР, который был завершен 30 июня 2020 года.

«Во время звонка 26 июня 2020 года, когда Куратор спросил Обвиняемого о «короткой, не относящаяся к делу дискуссии о сыне бывшего [вице-президента Байдена] [Хантере Байдене], который в настоящее время входит в совет директоров Бурисмы». Обвиняемый впервые описал две предполагаемые встречи и два предполагаемых телефонных звонка с разными директорами Бурисмы, в которых обсуждались [Хантер Байден] и [Джо Байден]. Это были дополнительные звонки к тем, о которых Обвиняемый рассказал в 2017 году. На этот раз вместо мимолётного упоминания о том, что [Хантер Байден] входит в совет директоров Бурисмы, Обвиняемый утверждал, что руководители Бурисмы на двух встречах в 2015 и/или 2016 годах во времена администрации Обамы-Байдена, сказали ему, что они платили [Хантеру Байдену], чтобы он «защитил нас, через своего отца, от всех видов проблем», а позже, что они специально заплатили по 5 миллионов долларов каждому: [Джо Байдену], когда он был на своем посту, и [Хантеру Байдену], чтобы «Хантер Байден взял на себя все эти вопросы через своего отца», имея в виду уголовное расследование, проводимое [Шокиным] в отношении Бурисмы, и «разобрался» с [Шокиным]. Описывая телефонные звонки, Обвиняемый утверждал, что [Владелец Бурисмы] заявил, что его «заставили заплатить» [Джо Байдену] и [Хантеру Байдену], что у него были текстовые сообщения и записи, которые показывают, что его принуждали к совершению таких платежей, и на это у следователей уйдет десять лет, чтобы найти записи о незаконных выплатах [Джо Байдену]. Обвиняемый сделал эти заявления Куратору в июне 2020 года, когда [Джо Байден] был кандидатом на пост президента США и предполагаемым кандидатом от одной из двух основных политических партий», – свидетельствует Дэвид Вайс, специальный прокурор в расследовании по делу Хантера Байдена.

В суде отмечается, что платежи, описанные Смирновым, произошли, по его словам, во время правления администрации Обамы-Байдена в 2016 году, когда у Джо Байдена была возможность влиять на политику США в отношении Украины, и до февраля 2016 года, когда Порошенко уволил Шокина и в любом случае до смены администрации в январе 2017 года.

В частности, обвиняемый утверждал следующее относительно первой и второй встреч:

Первая встреча с руководителями «Бурисмы» в Киеве в 2015/2016 году. В конце 2015 или в 2016 году, во время администрации Обамы/Байдена, Смирнов был впервые представлен должностным лицам украинского газового бизнеса «Бурисмы» через партнёра [Партнёра 1] Смирнова [. . .]

«[Смирнов] и [Партнёр 1] отправились в Украину и зашли в офис «Бурисмы», который находился в 20 минутах езды от центра города. Целью встречи было обсуждение заинтересованности «Бурисмы» в покупке американского нефтегазового бизнеса с целью его слияния с «Бурисмой» и проведения IPO в США. «Бурисма» была готова приобрести американскую компанию за 20–30 миллионов долларов. На этой встрече присутствовали [Смирнов], бывший деловой партнёр [Смирнова] [Партнёр 2] (гражданин США, не говорящий по-русски), [Партнёр 1], [Финансовый Директор], [Дочь Владельца Бурисмы] и её муж. Разговор вёлся на русском языке, поэтому [Партнёр 2] в нем не участвовал», – говорит Дэвид Вайс.

По словам спецпрокурора Вайса, во время встречи финансовый директор спросил Смирнова, известно ли Смирнову о совете директоров «Бурисмы». Смирнов ответил «нет», и финансовый директор сообщил, что в состав совета директоров входили: 1) бывший президент или премьер-министр Польши; и 2) сын Джо Байдена Хантер Байден. Финансовый Директор сказал, что «Бурисма» наняла бывшего президента или премьер-министра Польши, чтобы использовать его контакты в Европе для перспективных сделок по нефти и газу, и они наняли Хантера Байдена, чтобы «защитить нас через своего отца от всех видов проблем». (Смирнов был уверен, что финансовый директор не предоставил никаких дополнительных и конкретных подробностей о том, что это означает).

Смирнов спросил, почему «Бурисме» понадобилась его помощь в слиянии с американской компанией, в то время как Хантер Байден был в их совете директоров. Финансовый директор ответил, что Хантер не умён, и они хотели получить дополнительную консультацию. Затем группа провела общий разговор о том, будет ли слияние с американской компанией хорошим деловым решением.

Встреча между Смирновым, его партнёром и владельцем «Бурисмы» в Вене в 2016 году

Примерно через один или два месяца после вышеупомянутой встречи «Бурисмы» в Украине Смирнов отправился в Вену с партнёром и встретился с владельцем «Бурисмы» в уличной кофейне. Трио продолжало обсуждать о возможности приобретения «Бурисмой» американской компании. Смирнов напомнил, что эта встреча состоялась примерно в то время, когда Джо Байден сделал публичное заявление о том, что Шокин коррумпирован и что его следует отстранить от должности. Смирнов сообщил владельцу «Бурисмы», что расследование Шокина в отношении «Бурисмы», которое было обнародовано в это время, окажет существенное негативное влияние на предполагаемое IPO украинской фирмы в США. Владелец «Бурисмы» ответил что-то вроде: «Не волнуйтесь, Хантер Байден позаботится обо всех этих вопросах через своего отца». Смирнов не задавал никаких дополнительных вопросов о том, что это конкретно означает.

Смирнов спросил владельца «Бурисмы», зачем им платить 20–30 миллионов долларов за покупку американской компании для целей IPO, когда было бы дешевле просто создать новую американскую компанию или приобрести корпоративную оболочку, которая уже была зарегистрирована на бирже. Владелец «Бурисмы» ответил, что Хантер сообщил украинским бизнесменам, что они могли бы привлечь гораздо больше капитала, если бы «Бурисма» приобрела более крупный бизнес в США, у которого уже есть опыт работы в нефтегазовом секторе США. Смирнов вспомнил, что владелец «Бурисмы» упомянул некоторые американские газовые предприятия в Техасе, названия которых Смирнов не помнит. Последнийсообщил владельцу «Бурисмы», что будет проблематично привлечь капитал в США, учитывая расследование Шокина в отношении «Бурисмы», поскольку никто в США не будет инвестировать в компанию, в отношении которой возбуждено уголовное дело. Смирнов предположил, что было бы лучше, если бы «Бурисма» просто отсудила дело в Украине и заплатила адвокату $50 000. Владелец «Бурисмы» заявил, что он скорее всего, проиграет судебный процесс, поскольку не сможет доказать невиновность «Бурисмы»; владелец «Бурисмы» также посмеялся над суммой [Смирнова] в $50 000 (не из-за маленькой суммы, а потому, что в цифре была цифра «5») и сказал, что «выплата Джо Байдену стоила 5 (миллионов) и 5 (миллионов) Хантеру Байдену». Смирнов отметил, что на данный момент ему было неясно, были ли уже произведены эти предполагаемые платежи.

Смирнов сообщил владельцу «Бурисмы», что любые подобные выплаты Байденам усложнят ситуацию, и что украинцам следует нанять «несколько нормальных консультантов по нефтегазовой отрасли США», поскольку Джо Байден и Хантер Байден не имеют опыта работы в этом бизнес-секторе. Владелец «Бурисмы» прокомментировал, что, хотя Хантер Байден «глуп, а его собака умнее», «Бурисма» должна держать Хантера в совете директоров, «так что всё будет хорошо». Информатор ФБР поинтересовался, сообщил ли Хантер или Джо Байден владельцу «Бурисмы» то, что ему следует оставить Хантера Байдена (в совете директоров); владелец «Бурисмы» ответил: «Они оба это сказали». Смирнов повторил своё мнение, что владелец «Бурисмы» допускает ошибку, и что ему следует уволить Хантера и заняться расследованием Шокина напрямую, чтобы этот вопрос оставался проблемой в Украине, а не обратиться в какую-то международную проблему. Владелец «Бурисмы» ответил что-то вроде: «Не волнуйтесь, всё решится». Смирнов ответил, что, несмотря на расследование Шокина, это по-прежнему плохое решение для «Бурисмы» потратить 20–30 миллионов долларов на покупку американского бизнеса, и что Смирнов не хотел участвовать в вопросе вовлечения Байденов. Владелец «Бурисмы» ответил, что он ценит совет Смирнова, но «уже слишком поздно менять своё решение». Смирнов понял, что это означает, что «Бурисма» уже заплатила Байденам, предположительно, за то, чтобы «разобраться с Шокиным».

Рассказ обвиняемого в 2020 году был сфабрикован

Утверждение обвиняемого о том, что «в конце 2015/2016 года, во время правления администрации Обамы/Байдена» он впервые встретился с финансовым директором и что на этой встрече финдиректор сообщил ему, что они наняли Хантера Байдена, чтобы «защитить нас через своего отца от всех видов проблем» было ложью, и обвиняемый знал это, говорит спецпрокурор.

Аналогично, утверждения обвиняемого о том, что он встретился с владельцем «Бурисмы» «один или два месяца спустя», примерно в то время, когда «Джо Байден сделал публичное заявление 15 декабря 2015 года о том, что Шокин коррумпирован, и что он должен быть отстранен от должности» и что на этой встрече владелец «Бурисмы» признал, что заплатил Хантеру 5 миллионов долларов и Джо Байдену 5 миллионов долларов, чтобы «Хантер Байден позаботится обо всех этих вопросах через своего отца», имея в виду расследование генеральной прокуратуры Украины в отношении «Бурисмы, и «разобрался с Шокиным» были ложными, и обвиняемый знал это.

Обвиняемый впервые встретился с должностными лицами «Бурисмы» в 2017 году, после того как Джо Байден покинул свой пост в январе 2017 года и после того, как Шокин был уволен в феврале 2016 года. Первая встреча обвиняемого с должностными лицами «Бурисмы» произошла, когда Джо Байден больше не имел возможности влиять на политику США и после того, как Шокин был отстранен от должности. Рассказ обвиняемого для ФБР был выдумкой, смесью ничем не примечательных деловых встреч и контактов, которые на самом деле имели место, но позже, чем он утверждал, и с целью продвижения услуг и продуктов Обвиняемого «Бурисме», а не для обсуждения взяток Джо Байдену, когда он был на своем посту.

Более того, в обвинении говорится, что Смирнов начал искать возможности для бизнеса с «Бурисмой» не раньше весны 2017 года через двух его партнёров.

В обвинительном акте также утверждается, что партнёр Смирнова являлся украинским бизнес-консультантом. Его представил обвиняемому общий знакомый, который рассказал «партнёру», что обвиняемый является экспертом по IPO в США. Обвиняемый и Партнёр впоследствии встретились в Киеве, и обвиняемый попросил Партнёра связать его с предприятиями в Украине, заинтересованными в IPO в США. Партнёр впоследствии идентифицировал «Бурисма» как такую компанию.

Партнёр являлся американцем, владевшим криптовалютным бизнесом. Весной 2017 года обвиняемый представил «Бурисму» партнёру как компанию, которая может быть заинтересована в криптовалютном продукте, который партнёр пытался коммерциализировать. Примерно в это же время обвиняемый отправил второму партнёру ссылку на совет директоров «Бурисмы». Обвиняемый особо отметил тот факт, что Хантер Байден был членом совета директоров, и указал, что, поскольку Хантер Байден был в совете директоров, обвиняемый считал «Бурисму» компанией, с которой он мог бы вести бизнес.

С марта 2017 года, когда Обвиняемый впервые сообщил о Бурисме Куратору, и до июня 2020 года, когда он впервые сделал свои ложные заявления о взятках, выплаченных [Джо Байдену], когда он находился на своем посту, напрямую и через своего сына [Хантера Байдена], у Обвиняемого состоялся ряд рутинных деловых контактов с руководителями Бурисмы. Все эти контакты произошли в 2017 и 2018 годах, когда [Джо Байден] находился в отставке и после увольнения [Шокина]. Конкретно

В тот же день, когда он впервые сообщил о «Бурисме» 1 марта 2017 года, обвиняемый отправил куратору из ФБР фотографию визитной карточки финансового директора.

В ответ в тот же день куратор спросил обвиняемого: «Как [Финансовый Директор] вписывается в эту историю», на что обвиняемый ответил: «Это парень, который будет заниматься публичной компанией с их стороны.”

Тогда Хантер отправил ответчику сообщение: «Похоже, генеральным директором или владельцем может быть владелец «Бурисмы» или [имя вырезано]. Один из них?», на что обвиняемый назвал имя владельца «Бурисмы». Тогда куратор спросил обвиняемого, встречается ли он с владельцем «Бурисмы», на что обвиняемый ответил: «Нет. С парнем, визитку которого я тебе отправил».

13 апреля 2017 года куратор отправил обвиняемому сообщение с вопросом: «Вы знаете, кто из «Бурисмы» будет на встрече», на что обвиняемый ответил: «Пока нет. Узнаю после того, как я получу электронное письмо».

17 апреля 2017 года, Партнёр 1 отправил обвиняемому и финансовому директору электронное письмо, представив их друг другу.

В тот же день Партнёр 1 отправил ещё одно письмо финансовому директору, изложив в общих чертах, как компания может провести IPO в США.

27 апреля 2017 года финансовый директор ответил на электронное письмо Партнёра 1 от 17 апреля 2017 года. Финансовый директор поблагодарил Партнёра 1 за то, что он познакомил его с обвиняемым, и пообещал послать обвиняемому и Партнёру 1 информацию о желании «Бурисмы» купить нефтегазовую компанию в США.

11 мая 2017 года другой руководитель Бурисмы [Представитель Бурисмы 4], отправил электронное письмо Партнёру 1, сообщив ему, что «Бурисма» не заинтересована в проведении IPO в США и что их приоритетом является приобретение американской нефтегазовой компании.

Семь дней спустя, 18 мая 2017 года, Партнёр 1 переслал обвиняемому электронное письмо от дочери владельца «Бурисмы».

24 июля 2017 года обвиняемый отправил куратору сообщение: «Заключение сделки с «Бурисмой». Скоро сообщу тебе, братан» и «Это будет контракт, поэтому мы сможем сначала его просмотреть».

16 сентября 2017 года Партнёр 2, человек, о котором обвиняемый рассказывал в 2020 году, что он присутствовал на первой встрече обвиняемого с руководителями «Бурисмы» в конце 2015 или 2016 года, вылетел из Нью-Йорка в Киев через Лондон. Партнёр 2 оставался в Украине до 23 сентября 2017 года, а затем вернулся в США через Лондон.

В течение шести дней, пока Партнёр 2 находился в Украине, он и обвиняемый встречались с представителями «Бурисмы», в том числе с дочерью владельца «Бурисмы», чтобы обсудить криптовалютный продукт. Встреча проходила на русском языке, и по дороге обратно из штаб-квартиры «Бурисмы» обвиняемый рассказал Партнёру 2, что обсуждалось. Обвиняемый сообщил Партнёру 2, что представители «Бурисмы» не интересовались криптовалютным продуктом, который обвиняемый и Партнёр 2 продавали, и вместо этого пытались найти нефтегазовую компанию в США, которую «Бурисма» могла бы приобрести. Обвиняемый не рассказал Партнёру 2 о каких-либо обсуждениях Хантера Байдена или Джо Байдена во время этой встречи.

19 сентября 2017 года обвиняемый отправил куратору фотографии визитных карточек дочери владельца «Бурисмы», с которой, как утверждал обвиняемый, он встретился на первой встрече в конце 2015 или в 2016 году во время правления администрации Обамы-Байдена, и Представителя Бурисмы 4, который отправил электронное письмо Партнёру 1, и которое Партнёр 1 затем переслал обвиняемому в мае 2017 года, как описано выше.

После встречи в сентябре 2017 года Партнёр 2 подготовил документ, в котором описываются шаги, которые «Бурисма» может предпринять, чтобы приобрести компанию в США и использовать её для IPO. Партнёр 2 отправил этот документ обвиняемому 22 сентября 2017 года.

Поездка Партнёра 2 в Киев в сентябре 2017 года была его первым выездом из Северной Америки с 2011 года. Таким образом, он не мог присутствовать на встрече в Киеве, как утверждал обвиняемый, в конце 2015 или 2016 года, во времена администрации Обамы-Байдена. Его поездка в Украину в сентябре 2017 года произошла более чем через семь месяцев после того, как Джо Байден покинул свой пост, и более чем через год после увольнения Шокина.

23 января 2018 года Партнёр 2 вылетел из Лос-Анжелеса в Лондон. На предыдущей неделе, 16 января 2018 года, обвиняемый отправил сообщение Партнёру 2 с просьбой: «Братан, пришли мне название места в Лондоне, пожалуйста», на что Партнер 2 ответил: «Baglioni». 25 января 2018 г. Обвиняемый попытался позвонить Партнёру 2. Партнёр 2 ответил: «Внизу завтракаю», а Обвиняемый ответил: «Классно. Скоро увидимся». И обвиняемый, и Партнёр 2 в это время остановились в отеле Baglioni в Лондоне. Когда Партнёр 2 находился с обвиняемым в Лондоне, обвиняемый сообщил Партнёру 2, что ему позвонил владелец Бурисмы, и что [Владелец Бурисмы] было заинтересован в деловых отношениях.

26 января 2018 года Партнёр 2 вылетел из Лондона в Киев, где он пробыл до 30 января 2018 года.

В течение этих пяти дней Обвиняемый и Партнёр 2 отправились в штаб-квартиру «Бурисмы». Там у них была короткая встреча с [Финансовым Директором], который сообщил им, что «Бурисма» не интересуется их криптовалютным продуктом. Финансовый директор говорил по-английски во время встречи, и Партнёр 2 смог принять в ней участие. Ни разу во время этой встречи финдиректор не сообщил обвиняемому, что Burisma наняла [Хантера Байдена], чтобы “защитить нас через своего отца от всех видов проблем».

Как описано выше, все контакты обвиняемого с «Бурисмой» произошли не ранее весны 2017 года, после окончания правления администрации Обамы-Байдена. Примечательно, что обвиняемый был представлен [Финансовому Директору] только по электронной почте примерно 17 апреля 2017 года. Таким образом, утверждение обвиняемого о том, что он встречался с финансовым директором «в конце 2015 или в 2016 году, во время правления администрации Обамы/Байдена», было ложным, поскольку если бы обвиняемый встретился с финансовым директором тогда, ему не понадобился бы Партнёр 1, чтобы представить его финансовому директору в апреле 2017 года, а финансовый директор не поблагодарил бы Партнёра 1 за представление их в апреле 2017 года.

Что касается второй встречи, той, которая предположительно произошла в Вене, вопреки тому, что обвиняемый рассказал куратору, Партнёр 1 не встречался с обвиняемым и владельцем «Бурисмы» в венском кафе примерно в то время, когда Джо Байден в декабре 2015 года «сделал публичное заявление о том, что Шокин коррумпирован и что его следует отстранить от должности». Фактически, Партнёр 1 никогда не встречался и не разговаривал с владельцем «Бурисмы».

Кроме того, Обвиняемый не ездил в Вену «примерно в то время, когда [Джо Байден] сделал публичное заявление в декабре 2015 года о том, что [Шокин] коррумпирован и что его следует уволить/отстранить от должности».

Когда куратор ФБР допросил обвиняемого 26 июня 2020 года, обвиняемый также ложно сообщил куратору, что у него было два телефонных звонка с владельцем «Бурисмы», один в «2016/2017 году» вскоре после выборов в США, но до окончания администрация Обамы-Байдена, и второй в 2019 году. Вот что обвиняемый рассказал куратору об этих двух звонках.

Телефонный звонок в 2016/2017 году

Вскоре после выборов в США в 2016 году и во время переходного периода [от администрации Обамы к администрации Трампа] компания Смирнова приняла участие в телеконференции с [Партнёром 1] и [Владельцем Бурисмы]. Смирнов поинтересовался, доволен ли владелец «Бурисмы» результатами выборов в США. Владелец «Бурисмы» ответил, что он недоволен победой [Трампа] на выборах. Смирнов спросил обеспокоен ли его собеседник связями «Бурисмы» с семейством Байден. Владелец компании заявил, что не хочет платить Байденам, и его «заставили заплатить» им. (Смирнов объяснил, что владелец «Бурисмы» использовал русский термин «получили» для объяснения платежей, но он также используется в русском криминальном сленге). Владелец «Бурисмы» заявил, что Шокин уже уволен, никакого расследования в настоящее время не ведётся, и что никто не узнает о его финансовых сделках с Джо Байденом и Хантером Байденом. Тогда Смирнов заявил: «Я надеюсь, что у вас есть какое-то подтверждение ваших слов (а именно, что [Владелец Бурисмы] был «вынужден» заплатить [Джо Байдену] и [Хантеру Байдену]. Владелец «Бурисмы» ответил, что у него есть множество текстовых сообщений и «записей», свидетельствующих о том, что его принуждали совершать такие платежи. Смирнов также сказал владельцу «Бурисмы», что тому следует убедиться, что он сохранил эти записи. Украинский предприниматель спросил, будет ли иметь какое-либо (юридическое) значение, добровольно ли он осуществил такие платежи или его «заставили» их сделать.

Затем владелец «Бурисмы» спросил у Смирнова, может ли Смирнов оказать какую-либо помощь Украине, если что-то случится с владельцем «Бурисмы» в будущем. Смирнов ответил, что не хочет вмешиваться в подобные вопросы.

Примечание: см. предыдущий отчет Смирнова от 1 марта 2017 года, в котором Смирнов сообщил о вышеизложенном и заявил, что звонок состоялся в течение недели с 27 февраля 2017 года. В то время Смирнов заявил, что владелец «Бурисмы» кратко обсудил Хантера Байдена, но эта тема не имела отношения к интересам «Бурисмы» в приобретении нефтяного бизнеса в США за 50–100 миллионов долларов. В это время Смирнов также сообщил, что вышеупомянутый финансовый директор был назначен «Бурисмой» для руководства покупки, и он планировал поехать в Вашингтон в марте 2017 года.

Телефонный звонок в 2019 году

После вышеупомянутого телефонного звонка в 2016 году Смирнов не контактировал с владельцем «Бурисмы» до 2019 года. В 2019 году Смирнов встретился с Партнёром 1 в Лондоне для обсуждения различных деловых вопросов (которые не имели никакого отношения к владельцу «Бурисмы», «Бурисме», или газовой/нефтяной промышленности; Смирнов отметил, что его встреча с [Партнёром 1] состоялась в «русской кофейне недалеко от Knightsbridge Street, расположенной рядом с универмагом Harrods», и что невеста этого партнёра живет в Лондоне). В какой-то момент во время встречи Партнёр 1 сообщил Смирнову, что собирается позвонить владельцу «Бурисмы». В это время Смирнов понял, что владелец «Бурисмы» проживал где-то в Европе. Во время разговора владелец «Бурисмы» спросил Смирнова и/или [Партнёра 1], читали ли они последние новости о расследованиях в отношении Джо Байдена, Хантера Байдена и «Бурисмы», а владелец «Бурисмы» в шутку спросил Смирнова, если Смирнов был «оракулом» (из-за предыдущего совета [Смирнова] о том, что владелец «Бурисмы» не должен платить Джо Байдену и Хантеру Байдену и вместо этого нанять адвоката для оспаривания обвинений, касающихся расследования Шокина). Смирнов отметил, что владелец «Бурисмы» может столкнуться с трудностями при объяснении подозрительных электронных переводов, которые могут свидетельствовать о каких-либо (незаконных) платежах Джо Байдену и Хантеру Байдену. Владелец «Бурисмы» ответил, что он не отправлял никаких средств непосредственно «большому парню» (как понял [Смирнов], подразумевался Джо Байден). Смирнов спросил владельца «Бурисмы», сколько компаний/банковских счетов контролирует Джо Байден; на что поилучил ответ, что следователям потребуется 10 лет, чтобы найти записи (т.е. незаконные выплаты [Джо Байдену]). Смирнов также сообщил представителю «Бурисмы», что если ему когда-нибудь понадобится помощь в будущем и он захочет поговорить с кем-нибудь в правительстве США по этому поводу, Смирнов мог бы познакомить его с кем-нибудь.

Что касается, казалось бы, других признаний представителей «Буризмы» относительно цели удержания ими Хантера Байдена, а также «принудительных» выплат владельца «Бурисмы», произведенных Байденам, Смирнов пояснил, что бизнесмены в постсоветских странах очень часто хвастаются или «выпендриваются». Кроме того, в России и Украине очень часто предприятия дают «взятки» различным государственным чиновникам. Смирнов отметил, что в корпоративных бюджетах других российских и украинских предприятий, которые Смирнов проверял в прошлом, он наблюдал бюджетную строчку на русском языке под названием «подмазать», что буквально переводится как «смазать, чтоб дела шли гладко», которые компании обычно используют для расчёта ожидаемых взяток. Таким образом, учитывая повсеместную необходимость подкупа государственных чиновников в Украине и России, Смирнов не воспринял заявления финансового директора и владельца «Бурисмы» необычными, корыстными или как предлог. Кроме того, что касается важных деловых встреч, в Украине и России также распространено делать тайные записи [разговоров]. Однако Смирнов встречался с владельцем «Бурисмы» только один раз и только дважды разговаривал с ним по телефону; таким образом, Смирнов не может предоставить какое-либо дополнительное мнение относительно достоверности вышеупомянутых заявлений [Владельца «Бурисмы»].

Партнёр 1 никогда не разговаривал с владельцем «Бурисмы» ни по телефону, ни лично. Таким образом, утверждение обвиняемого о том, что Партнёр 1 позвонил владельцу «Бурисмы» в 2019 году, также является ложным и по этой причине, утверждает специальный прокурор Дэвид Вайсс.

Более того, ни разу, когда обвиняемый отправлял сообщение куратору в мае 2020 года о Джо Байдене он не упомянул, что у него было две предполагаемые встречи, на которых руководители «Бурисмы» сказали ему, что они заплатили Хантеру Байдену, чтобы «защитить нас через своего отца от всех видов проблем», а позже они специально заплатили по 5 миллионов долларов Джо Байдену и Хантеру Байдену, чтобы «Хантер Байден позаботился обо всех этих проблемах через своего отца», имея в виду уголовное расследование. Он также не сообщил куратору, что у него было два последующих телефонных звонка, во время которых владелец «Бурисмы» сообщил ему, что его заставили заплатить президенту США и Хантеру Байдену и что следователям потребуется 10 лет, чтобы найти записи о незаконных платежах. И это несмотря на заявленную обвиняемым заинтересованность доказать своему куратору, что взятка имела место, и его предложение поехать в Украину, чтобы «встретиться с ребятами» и получить компрометирующие записи, на которых Хантер Байден говорит чиновникам «Бурисмы», что его отец «позаботится» о Шокине.

29 июня 2020 года обвиняемый предоставил куратору дополнительную информацию относительно своих обвинений. Она включала в себя следующее:

«Что касается вышеупомянутого сообщения [Смирнова] о том, что [Владелец Бурисмы] сказал: «у него есть много текстовых сообщений и «записей», которые показывают, что его принуждали к совершению таких платежей», — [Смирнов] пояснил, что [Владелец Бурисмы] сказал, что у него было в общей сложности «17 записей». с участием [Джо Байдена] и [Хантера Байдена]; две записи включали [Джо Байдена], а остальные 15 записей включали только [Хантера Байдена]. [Смирнов] подтвердил, что, по словам [Владельца Бурисмы], эти записи свидетельствуют о том, что [Владельца Бурисмы] каким-то образом заставили заплатить [Джо Байдену] и [Хантеру Байдену] для обеспечения увольнения [Шокина]. [Владелец Бурисмы] заявил, что у него есть два «документа (под которыми [Смирнов] понял выписки о банковских переводах, банковские записи и т. д.), свидетельствующие о том, что некоторые платежи [Джо Байдену] [Хантеру Байдену] были произведены, предположительно в обмен на за увольнение [Шокина].»

После того, как обвиняемый сделал эти отчёты, ФБР запросило у него отчёты о поездках, которые он предоставил, в попытке определить, была ли предоставленная им информация точной.

К августу 2020 года ФБР Питтсбурга пришло к выводу, что все разумные шаги были предприняты в отношении утверждений обвиняемого, и что их рассмотрение должно быть закрыто. 12 августа 2020 года ФБР Питтсбурга было проинформировано, что заместитель директора ФБР и главный помощник заместителя генерального прокурора США согласились с тем, что его следует закрыть.

Обвиняемый был допрошен следователями ФБР в сентябре 2023 года и повторил некоторые из своих ложных утверждений, изменив часть своих показаний по сравнению с предыдущими утверждениями и продвигал новый ложный нарратив после встречи с российскими официальными лицами

В июле 2023 года ФБР обратилось в прокуратуру США по округу Делавэр с просьбой помочь ФБР в расследовании обвинений. В то время прокуратура США по округу Делавэр занималась расследованием и судебным делом Хантера Байдена.

11 августа 2023 года Генеральный прокурор назначил Дэвида Вайса, прокурора США по округу Делавэр, специальным прокурором. Специальный прокурор был уполномочен проводить расследование и судебное дело Хантера Байдена, а также «любые вопросы, возникшие в результате этого расследования, могут возникнуть в результате расследования Специального прокурора или которые входят в сферу его действий».

29 августа 2023 года следователи ФБР говорили с куратором по поводу формы 1023 2020 года. В ходе этого разговора куратор указал, что он и обвиняемый пересмотрели форму 1023 2020 года после её публичного обнародования членами Конгресса в июле 2023 года, и обвиняемый подтвердил точность содержащихся в нем утверждений.

Куратор предоставил следователям переписку с обвиняемым, включая описанные выше. Кроме того, куратор идентифицировал и ознакомился с записями о поездках обвиняемого, связанными как с Партнёром 2, так и с обвиняемым. Записи о поездках не соответствовали тому, что обвиняемый ранее сообщил куратору, как это было задокументировано в 2020 году. Обвиняемый также предоставил куратору переписку по электронной почте как с Партнёром 2, так и с персоналом «Бурисмы», начиная с 2017 года, которую куратор просмотрел с обвиняемым и поделился со следователями ФБР.

Обвиняемый был допрошен следователями ФБР 27 сентября 2023 года.

Обвиняемый повторил свое утверждение о том, что его первая встреча с «Бурисмой» состоялась намного раньше 2017 года. Он также сообщил следователям, что первая встреча была организована после того, как Партнёр 1 позвонил ему и сказал, что компания хотела выйти на рынок США либо через IPO, либо через покупку. Обвиняемый повторил утверждение о том, что на этой встрече присутствовал финансовый директор и, возможно, Представитель Бурисмы 4, основываясь на недавнем рассмотрении Обвиняемым своих сообщений с куратором, которые включали фотографию визитной карточки Представителя Бурисмы 4, как описано выше. Обвиняемый сообщил следователям, что во время этой встречи финансовый директор] сказал что-то вроде: «Вы видели мой совет директоров, меня не смогут оттрахать», и что один из членов Совета был сыном Джо Байдена. Обвиняемый сообщил следователям, что финансовый директор сказал: «Я плачу за фамилию», что, по словам обвиняемого, было ссылкой на семью или фамилию. Позже в интервью обвиняемый заявил, что он на 100 процентов уверен, что Партнёр 1 присутствовал на первой встрече.

Обвиняемый также сообщил следователям, что, хотя он первоначально помнил про две встречи с «Бурисмой», после изучения записей о поездках Партнёра 2, предоставленных куратором, а также электронного письма, которое нашёл обвиняемый, последний пришел к выводу, что встреч было, возможно, от двух до пяти. Позже в интервью информатор ФБР сказал, что он помнит, что Партнёр 2 присутствовал на двух встречах.

Обвиняемый сообщил следователям, что у него была встреча с владельцем «Бурисмы» в кафе в немецкоязычной стране, возможно, в Вене, как он ранее сообщал, после выборов 2016 года, то есть в конце 2016 года. Затем он сказал следователям, что не может вспомнить, когда это произошло, а затем, когда ему показали электронные письма между ним и Партнёром 1, как описано выше, заявил, что, по его мнению, встреча произошла после переписки, то есть в 2017 году. Примечательно, что эти новые и противоречивые заявления возникли только после того, как обвиняемый рассмотрел сообщения, электронные письма и информация о поездках, которые прямо противоречили тому, что он сообщил в отчете в 2020 году. Обвиняемый также сообщил следователям, что встреча в немецкоязычной стране, возможно, в Вене, произошла потому, что Партнёр 1 сообщил обвиняемому, что владелец «Буризмы» хотел встретиться, и обвиняемый согласился. Позже в интервью он рассказал следователям, что эта встреча произошла перед отставкой Шокина, то есть в начале 2016 года.

Обвиняемый сообщил следователям, что он не помнит, чтобы когда-либо снова разговаривал с владельцем «Бурисмы» после встречи в немецкоязычной стране, и у него не было никаких телефонных звонков с предпринимателем из Украины после этой встречи.

Обвиняемый сообщил следователям, что он просил Порошенко организовать встречу между ним и Шокиным, чтобы поговорить о «Бурисме». Обвиняемый сообщил следователям, что эта встреча произошла до отставки Шокина, то есть в начале 2016 года. Обвиняемый также сообщил следователям, что эта встреча произошла перед его встречей владельцем «Бурисмы» в кофейне в немецкоязычной стране. Обвиняемый рассказал следователям, что после встречи с Шокиным он встретился с Порошенко. Обвиняемый не предоставил ничего из этой информации куратору в 2020 году.

Обвиняемый также поделился со следователями новой историей. Он хотел, чтобы они выяснили, был ли Хантер Байден записан [на аудио] в киевском отеле «Премьер Палас». Обвиняемый сообщил следователям, что весь отель «Премьер Палас» «прослушивается» и находится под контролем россиян. Обвиняемый утверждал, что Хантер Байден приходил в отель много раз, и он видел видеозапись того, как Хантер Байден входит в отель «Премьер Палас».

Обвиняемый предложил следователям проверить, делал ли Хантер Байден телефонные звонки из отеля «Премьер Палас», поскольку эти разговоры могли быть записаны россиянами. Обвиняемый утверждал, что получил эту информацию месяцем ранее, позвонив высокопоставленному чиновнику в зарубежной стране. Обвиняемый также утверждал, что узнал эту информацию от четырех разных российских чиновников.

Обвиняемый сообщил следователям, что все четыре различных российских чиновника являются высокопоставленными должностными лицами, а двое являются руководителями организаций, которые они представляют. Эти россияне заявили, что разговоры с украинцами о прекращении войны будут включать следующие выборы в США. Обвиняемый сообщил следователям, что он участвует в переговорах о прекращении войны и участвовал в них в течение предыдущих четырех месяцев. По словам обвиняемого, россияне хотят, чтобы Украина помогла повлиять на выборы в США, а обвиняемый считает, что записи [Хантера Байдена] в отеле «Премьер Палас» — это все, что у них есть. Обвиняемый сообщил следователям, что хочет, чтобы они спросили у Хантера Байдена, сколько раз он посетил и что делал, находясь в отеле «Премьер Палас».

Хантер Байден никогда не ездил в Украину. Те немногие заседания совета директоров «Бурисмы», на которых присутствовал Хантер, проходили за пределами Украины.

В конце допроса обвиняемого спросили, хочет ли он уточнить или исправить что-либо из того, что он заявил во время этого допроса, и обвиняемый сказал, что ему не нужно уточнять или исправлять что-либо из того, что он сказал.

Первый пункт обвинения

​Большое жюри вновь ссылается на пункты с 1 по 55 обвинительного заключения.

26 июня 2020 года обвиняемый АЛЕКСАНДР СМИРНОВ умышленно и сознательно сделал существенно ложное, фиктивное и мошенническое заявление и представление по вопросу, находящемуся в юрисдикции исполнительной власти правительства Соединённых Штатов, специальному агенту Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в Центральном округе Калифорнии, а именно:

a. Утверждения Обвиняемого о том, что «в конце 2015/2016 года, во время правления администрации Обамы/Байдена» он встречался [Финансовым Директором] и что на этой встрече [Финансовый Директор] сообщил ему, что Бурисма наняла [Хантера Байдена], чтобы «защитить нас через своего отца от всех видов проблем», был ложью, и Обвиняемый знал это.

b. Утверждения Обвиняемого, что он встретился с [Владельцем Бурисмы] «один или два месяца спустя» в Вене, Австрия, примерно в то время, когда «Джо Байден сделал публичное заявление о том, что Шокин коррумпирован, и что его следует уволить/отстранить от должности», что произошло 9 декабря 2015 года, и что на этой встрече [Владелец Бурисмы] признал, что заплатил [Хантеру Байдену] 5 миллионов долларов и [Джо Байдену] 5 миллионов долларов, чтобы «Хантер Байден позаботился обо всех этих вопросах через своего отца», имея в виду расследование генеральной прокуратуры Украины в отношении Бурисмы, и «разобраться» с [Шокиным], были ложными, и Обвиняемый знал это.

c. Утверждения Обвиняемого о том, что у него был телефонный разговор с [Владельцем Бурисмы] в 2016 или 2017 году, в котором [Владелец Бурисмы] заявил, что он не хочет платить [Джо Байдену] и [Хантеру Байдену], и его заставили заплатить им; что никто не узнает о его финансовых отношениях с [Джо Байденом] и [Хантером Байденом]; и что у [Владельца Бурисмы] было множество текстовых сообщений и «записей», доказывающих, что его принуждали к совершению таких платежей, ,были ложными, и Обвиняемый знал это.

d. Утверждения Обвиняемого о том, что в 2019 году он присутствовал, когда Партнёр 1 звонил [Владельцу Бурисмы], и [Владелец Бурисмы] заявил, что он не отправлял какие-либо средства непосредственно «большому парню» (что, как понял Обвиняемый, было ссылкой на [Джо Байдену]) и что [Владелец Бурисмы] заявил, что им (следователям) потребуется 10 лет, чтобы обнаружить записи (т. е. незаконные выплаты [Джо Байдену]) были ложными, и Обвиняемый знал это.

Заявления и представления были ложными, и АЛЕКСАНДР СМИРНОВ знал об этом, когда делал заявления, поскольку:

a. Обвиняемый впервые встретился с представителями Бурисмы в 2017 году, после окончания правления администрации Обамы-Байдена. Таким образом, [Джо Байден], который в то время был частным лицом, не имел возможности «защитить» Бурисму от «всех видов проблем». И на этой первой встрече с Бурисмой не было никакого обсуждения [Джо Байдена] или [Хантера Байдена]».

b. Вторая встреча Обвиняемого с должностными лицами Бурисмы также произошла в 2017 году, а не в конце 2015 года, когда [Джо Байден] выступил с публичными заявлениями с критикой Генеральной прокуратуры Украины. Вторая встреча также произошла после того, как [Джо Байден] покинул свой пост и после того, как [Шокин] был уволен в феврале 2016 года. Как и первая встреча, вторая встреча Обвиняемого с должностными лицами Бурисмы произошла в то время, когда у [Джо Байдена] больше не было возможности влиять на политику США. Обвиняемый также не ездил в Вену в декабре 2015 года, как он утверждал. И на второй встрече не обсуждались [Джо Байден] или [Хантер Байден].

c. Что касается телефонных звонков с [Владельцем Бурисмы] в 2016 или 2017, а затем в 2019 году, в последующем интервью с правоохранительными органами в 2023 году Обвиняемый сообщил следователям, что он никогда не разговаривал с [Владельцем Бурисмы] по телефону после встречи с [Владельцем Бурисмы] в немецкоязычной стране в 2016 году, и что его последний контакт с [Владельцем Бурисмы] состоялся в начале 2016 года.

d. Кроме того, Партнёр 1 никогда не разговаривал с [Владельцем Бурисмы] по телефону или лично, ни в 2019 году, ни в любое другое время.

Второй пункт обвинения

​1. Большое жюри вновь ссылается на пункты с 1 по 55 обвинительного заключения.