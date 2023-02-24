Департамент юстиции США продолжает преследовать российских олигархов

Уже год США добиваются конфискации элитной недвижимости на сумму 75 миллионов долларов, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу, отдельно предъявлено обвинение гражданину России в незаконном экспорте контрразведывательного оборудования в пользу правительства России, сообщает Департамент юстиции.

С самого начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину, ровно год назад, Департамент юстиции уделял внимание обеспечению соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе со своими глобальными партнерами. Сегодня Департамент продолжает эту работу действиями по двум отдельным федеральным делам, направленным на пресечение уклонения от санкций и сетей контрабанды, поддерживающих российский режим.

Прокурор США Южного округа Нью-Йорка подал гражданский иск о конфискации шести объектов недвижимости, расположенных в Нью-Йорке и Фишер-Айленд, Флорида, стоимостью около 75 миллионов долларов. В иске утверждается, что имущество, находящееся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга, является доходом от нарушений санкций и было причастно к международным операциям по отмыванию денег.

Дело возникло после предъявления обвинения предполагаемому подставному лицу Вексельберга Владимиру Воронченко. В Восточном округе Нью-Йорка сегодня, 24 февраля, было обнародовано обвинительное заключение по пяти пунктам, обвиняющее 47-летнего жителя Москвы Илью Балакаева в различных правонарушениях, связанных с многолетней схемой незаконного провоза секретных устройств, используемых в контрразведывательных операциях, из США в Россию в интересах ФСБ.

В дополнение к его схеме уклонения от российских санкций, ответчик также незаконно экспортировал американские технологии от имени представителя правительства Северной Кореи в нарушение законов США об экспорте. Как утверждалось, ответчик заключил контракт с первым секретарем посольства Северной Кореи в Российской Федерации, находящимся в Москве, на получение детекторов опасных газов и программного обеспечения из Соединенных Штатов в интересах правительства Северной Кореи.

Если Илью Балакаева, который в настоящее время находится в розыске, признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 75 лет лишения свободы.