В США предъявлены обвинения деловому партнеру Виктора Вексельберга

Владимира Воронченко обвиняют в проведении операций с недвижимостью Вексельберга, после того как российский олигарх попал под санкции США, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство юстиции США берет на замету приближенных к российским олигархам.

Деловому партнеру попавшего под санкции российского миллиардера Виктора Вексельберга предъявлены обвинения в нарушении санкций и отмывании денег.

Об этом говорится в обвинительном заключении из четырех пунктов.

Речь идет о гражданине России и обладателе вида на жительство в США Владимире Воронченко, который вернулся в Россию в мае прошлого года.

Его обвиняют в том, что он оплачивал расходы на содержание четырех объектов недвижимости Вексельберга в Нью-Йорке, Саутгемптоне и Флориде, потратив на это более 4 миллионов долларов. Прокуроры оценивают общую стоимость имущества Вексельберга примерно в 75 миллионов долларов.

Согласно обвинительному заключению, Воронченко пытался продать недвижимость в Нью-Йорке и Саутгемптоне после того как Вексельберг попал под санкции правительства США в 2018 году.

Это уже второе обвинение, предъявленное соратнику Вексельберга за последние недели.

В январе Минюст США предъявил обвинения двум бизнесменам, британскому и российскому, в связи с эксплуатацией роскошной 78-метровой яхты Вексельберга стоимостью 90 миллионов долларов.

Ранее яхта была арестована испанскими властями по запросу США.