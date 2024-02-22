2 марта 2024 года, вечером в субботу состоится благотворительный показ театральной пьесы “Рождество” режиссера Жени Беркович, которая сегодня находится в российской тюрме по делу “об оправдании терроризма”.

Организаторы приглашают всех желающих посетить творческий вечер, который пройдет в формате иммерсивной театрализованной читки и при поддержке калифорнийских и международных актёров.

Произведение обыгрывает известный библейский сюжет на современный лад. События переносят нас в Вифлеем на рубеже двух эр, в царство Ирода, где решили провести перепись недавно родившихся мальчиков. Авторы пытаются сохранить интригу всего сюжета, поэтому не раскрывают сценарий всей постановки.

Встреча начнется в 6 PM по местному времени по адресу 6320 Fair Oaks Blvd, Carmichael, CA 95608-4874 и продлиться около 1,5 часа без перерыва на антракт. Для гостей двери распахнуться в 5:30 PM. Перед началом выступления гостей ожидают напитки и закуски.

С мая 2023 года Женя Беркович находится в Москве под стражей, она проходит по так называемому “Театральному делу” – уголовное дело об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), возбуждённое Следственным комитетом Российской Федерации по городу Москве 10 апреля 2023 года на основании опубликованной в интернете видеозаписи читки пьесы «Финист ясный сокол». Другой фигуранткой дела является драматург Светлана Петрийчук, также находящаяся под арестом.