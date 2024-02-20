Как в РФ наказывают за возложение цветов в память о Навальном

Россияне продолжают нести цветы к стихийным мемориалам Алексею Навального несмотря на то, что по ночам цветы уносят, а самих участников выборочно арестовывают и штрафуют. Какие статьи вменяют задержанным и как нарушают их права в отделениях полиции – рассказали в «ОВД-Инфо».

За что и где задерживали участников акций

По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти Алексея Навального за 4 дня задержали около 400 человек в 39 городах.

Половина задержанных – в Санкт-Петербурге. На втором месте по задержаниям – Москва, на третьем – Нижний Новгород.

Задержанным в основном вменяли административные статьи о нарушении правил участия в массовых мероприятиях и о неподчинении законным приказам сотрудников полиции. Как минимум на одного человека оформили протокол о «дискредитации» армии.

Нестандартные статьи

Помимо «стандартных» статей, по которым составляют протоколы в отношении задержанных на политических акциях в РФ, участникам мероприятий в память о Навальном вменяли и другие.



Мужчину, проводившего одиночный пикет, оштрафовали почти на 2000 рублей ($20) по статье о «демонстрации символики экстремистской организации»: когда у него отобрали телефон после задержания, в его Instagram обнаружили фото с радужным флагом.



Также двух волонтеров «Немцова моста» задержали за то, что у них нашли фотографии Навального, хотя портрет оппозиционера не считается запрещенной символикой.



«Полицейские сами пытаются проявлять инициативу. Видимо, получили наказ как можно больше людей задерживать, чтобы произвести эффект запугивания на тех, кто не вышел, но думал о том, чтобы выйти, или пост написать, или как-то иначе выразить свои чувства», – считает пресс-секретарь «ОВД-Инфо» Дмитрий Анисимов‎.

Нарушения при задержаниях

Как минимум шестерых задержанных избили. «Есть кадры, где задержанных тащили по снегу или тыкали лицом в снег», – рассказал представитель «ОВД-Инфо»‎.

Также участников акций долго держали в автозаках. «По законам РФ задержание не должно длиться дольше 3 часов. После того, как человека задержали, в течение 3 часов на него должны оформить протокол и оставить его на ночь до суда, либо отпустить, – объяснил Анисимов. – Чтобы этот срок увеличить, полицейские держат людей в автозаке перед отделом полиции, и начинают его отсчитывать с момента, как люди переступают порог отдела. Хотя задержание формально начинается, когда человека берут под руки и ведут в полицейский автобус».

Он также отметил, что в Петербурге были случаи недопуска адвокатов в отделы полиции к задержанным. Кроме того, в разных городах вместо задержаний у многих фотографировали паспорта, после чего участников прогоняли с мест возложения цветов.



В отделах полиции и изоляторах не хватает мест для всех задержанных. Так арестованную за возложение цветов девушку в Петербурге отправили отбывать арест в изолятор почти в 300 километрах от города – в Подпорожье.

Как наказывали участников акций

По меньшей мере 75 участников акций арестовали (по мере того, как проходят суды, данные обновляются). Как минимум троих человек в Москве арестовали на 15 суток.

По информации «Медиазоны», нескольких участников оштрафовали на суммы до 15000 рублей (около $160) каждого.

Как минимум 122 человека отпустили из отделов полиции без составления протоколов. «Это может говорить о том, что у полицейских была в первую очередь задача как-то физически удалить людей с акций скорби, чтобы они там не стояли, не создавали какую-то картинку того, что много людей выражают свои чувства по поводу убийства Алексея Навального», – отметил представитель «ОВД-Инфо».

Русская служба «Голоса Америки»