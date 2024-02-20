В Калифорнии хотят разрешить езду на мотоциклах без шлемов по религиозным причинам

Мотоциклисты-сикхи смогут не носить шлем в Калифорнии, если соответствующий законопроект будет одобрен.

Мотоциклисты-сикхи, носящие тюрбаны, смогут ездить по Калифорнии без шлемов, если законопроект AB-2392, предложенный членом Ассамблеи Эсмеральдой Сориа, станет законом.

Эсмеральда Сориа утверждает, что в Калифорнии проживает половина сикхов в США, т.е. примерно четверть миллиона человек, и, с ее точки зрения, калифорнийский закон, действующий более 30 лет и обязывающий мотоциклистов носить шлемы ради же их безопасности, нарушает право сикхов на свободу вероисповедания. Она заявила, что “многие сикхи являются любителями мотоциклов, и они заслуживают того, чтобы продолжать пользоваться своей привилегией ездить, в то же время уважая свою свободу религии и обеспечивая безопасность”.

“AB 2392 гарантирует, что мы защитим право нашей сикхской общины свободно исповедовать свою религию, а также защитим их безопасность и безопасность других мотоциклистов на дорогах Калифорнии,” — заявила она.

Сейчас только в трех штатах США нет закона о шумах – в Айове, Иллинойсе и Нью-Гэмпшире.

По разным данным, в Калифорнии количество смертельных случаев с участием мотоциклов снизилось на 37,5%, кода ц 1992 году штат принял Закон об использовании мотоциклетных шлемов.