Юлия Навальная призвала ЕС не признавать результаты президентских выборов в России

Правительство Франции заявило о необходимости проведения независимого расследования смерти Алексея Навального, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного лидера Алексея Навального, обратилась к Евросоюзу с призывом не признавать запланированные на март президентские выборы в России, в результате которых Владимиру Путину практически гарантировано переизбрание на новый шестилетний срок.



«Не признавайте эти выборы», – заявила Навальная министрам иностранных дел стран ЕС на встрече, состоявшейся в Брюсселе в понедельник, согласно стенограмме, предоставленной во вторник пресс-секретарем Евросоюза.



«Президент, убивший своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению», – сказала Юлия Навальная.



Она обвинила Владимира Путина в убийстве ее мужа и заявила, что доказательства тому будут представлены в ближайшее время. Западные лидеры, в том числе президент Джо Байден, обвинили Путина в смерти Алексея Навального и предупредили о последствиях.



Во вторник, отвечая на вопрос по поводу заявления Юлии Навальной о том, что Путин убил ее мужа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.



Франция в тот же день призвала к независимому расследованию смерти Навального. Посол РФ в Париже был вызван во французский МИД.



«Франция считает российские власти полностью ответственными за смерть Алексея Навального», – подчеркивается в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«Франция призывает к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных в России и, в частности, выражает глубокую обеспокоенность критическим состоянием здоровья оппонента Владимира Кара-Мурзы», – говорится далее в документе.

Кара-Мурза, 42-летний оппозиционный активист, отбывает 25-летний срок за критику вторжения России в Украину.