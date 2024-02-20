В России американца приговорили к 21 годам по обвинению в педофилии

Во вторник на прошлой неделе Московский суд приговорил 66-летнего американца к 21 году лишения свободы в российской исправительной колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении его сыновей, которыe, как утверждается в судебных документах, имели место в Хьюстоне и Те-Вудлендсе, Техас, в период с 2014 по 2018 год.

Российский суд признал Барнса виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ). Как сообщает “Интерфакс”, московский суд приговорил американца к 21 году колонии.

Барнс был арестован в 2022 году после заявления его бывшей жены Светланы Коптяевой о том, что он неоднократно насиловал своих сыновей 2010 и 2014 годов рождения, гостивших у него. Американец приехал в Россию за месяц до своего ареста, чтобы добиться права на посещение своих сыновей после того, как его бывшая жена, нарушив соглашение об опеке в США, сбежала с детьми в Россию в 2019 году.

В 2014 году, во время борьбы за единоличную опеку над детьми Коптяева впервые выдвинула первые обвинения в том, что ее бывший муж подвергал сексуальному насилию их маленьких сыновей.

Однако ее обвинения не были доказаны и подтверждены ни одним специалистом, ни судом присяжных. В 2016 году суд Техаса издал временный запретительный ордер против Коптяевой, предписывающий ей воздержаться от обвинений в адрес бывшего мужа. После поражения в юридических баталиях за получение единоличной опеки, Коптяева вместе с детьми улетела в Россию.

Глеб Глинка, адвокат Барнса сообщил CBS News, что решение российского суда повергло сторону защиты в шок, потому что не было доказательств преступления, кроме того – сотрудники правоохранительных органов Техаса, где произошли предполагаемые инциденты, также не нашли оснований для предъявления обвинений.

Он заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.