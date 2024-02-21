Госдепартамент отметил возрастающую жестокость режима Путина

США намерены объявить новый пакет санкций в связи со смертью Алексея Навального, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В то время как приближается вторая годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину, жестокость режима президента Владимира Путина «становится все более очевидной как внутри страны, так и за рубежом», заявил Госдепартамент.

«Слабость и гнилость системы, которую выстроил Путин, подтвердила не только смерть Алексея Навального на прошлой неделе, но и тот факт, что на выходных российские власти задержали около 400 человек только за то, что они скорбели о его кончине», – заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Кремль отравил Навального, несправедливо заключил его в тюрьму, содержал в суровых условиях и лишал его медицинской помощи, – продолжил Миллер. – Именно российское правительство несет ответственность за смерть Навального в заключении».

Он сказал, что в свободном, демократическом обществе можно было бы увидеть открытость и прозрачность в ситуации, когда семья Навального ищет информацию о любимом сыне, муже и отце.

«Но, конечно же, в России открытость и прозрачность по-прежнему в дефиците», – говорится в заявлении.

«Мы увидели новое свидетельство жестокости и пренебрежения к человеческой жизни в Авдеевке на этой неделе, где украинские граждане мужественно пытались сдержать незаконное вторжение Путина в условиях нехватки боеприпасов», – сказал Миллер.

Он добавил, что, к сожалению, в Авдеевке Россия добилась успехов – первых заметных успехов за несколько месяцев.

«Стало как никогда ясно, каковы ставки в Украине, – сказал представитель Госдепартамента. – Без дополнительной поддержки со стороны Конгресса Украина не сможет пополнить запасы средств ПВО и боеприпасов, чтобы защититься от российской агрессии».

Миллер сказал, что по указанию президента Джо Байдена США объявят в пятницу новый пакет санкций, «чтобы привлечь Россию к ответственности за смерть Навального в тюрьме и за ее действия в ходе злобной и жестокой войны, которую она ведет в Украине последние два года».

«Мы также вновь призываем Конгресс принять закон о дополнительном финансировании в сфере национальной безопасности, чтобы дать Украине и ее народу возможность защититься от продолжающегося вторжения, а также для продвижения интересов национальной безопасности США, – сказал Миллер. – Крайне важно, чтобы Конгресс принял решение безотлагательно».