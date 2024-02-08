Более 109 000 человек в США погибли из-за передозировки наркотиков в 2022 году

Борьба со злоупотреблением психоактивными веществами – прорывы в профилактике и восстановлении.

Учитывая рекордные показатели смертности от передозировки наркотиками, в том числе фентанилом, в Калифорнии в прошлом году, эпидемия опиоидов вошла в число самых сложных проблем штата.

По случаю своего 10-летия Center at Sierra Health Foundation освещает работу трех некоммерческих организаций, работающих над инновационными способами предотвращения злоупотребления психоактивными веществами и выздоровления от них, а также обеспечение справедливости в отношении получения медицинских услуг по всему штату через Северную Калифорнию — от отдаленных сельских районов округа Иньо и Центральной долины до округа Аламеда.

На специальном брифинге EMS в четверг, 18 января, организованном совместно с Center at Sierra Health Foundation по случаю своего 10-летия, три некоммерческие организации – Альянса по расширению возможностей Центральной долины (CVEA), Центра восстановления Crossroads и Образовательный проект по профилактике ВИЧ округа Аламеда (HEPPAC), – получившие гранты, рассказали, как они внедряют инновации в профилактике злоупотребления психоактивными веществами и содействуют обеспечению справедливости в отношении здоровья по всей Калифорнии.

“По данным CDC, в 2022 году более 109 000 человек в США погибли из-за передозировки наркотиков. Передозировка является основной причиной смерти калифорнийцев не пожилого возраста, и ожидается, что эти цифры будут расти,” — сказала президент Центра Sierra Health Foundation Кайинг Ханг.

“Эта эпидемия является результатом того, что на протяжении 50 лет федеральные правительства и правительства штатов реагировали на употребление наркотиков тюремными заключениями и жестокими мерами полиции под лозунгом “войны с наркотиками”. Представители цветных сообществ непропорционально пострадали и подверглись стигматизации,” — рассказала она. “Однако ситуация меняется. Люди, употребляющие наркотики, — не чужие, а наши соседи, члены семьи, друзья… и мы можем дать им второй шанс, отдав приоритет заботе, а не криминализации.”

По ее словам, эта помощь принимает форму партнерства с общественными организациями, чтобы положить конец опиоидной эпидемии в Калифорнии посредством культурно-ориентированных услуг, которые удовлетворяют потребности каждого сообщества, включая антинаркотическое просвещение, тестирование, снижение вреда для потребителей наркотиков, поддержку восстановления и основные потребности, такие как еда и гигиена.

“Мы считаем, что те, кто наиболее близок к вреду, находятся в лучшей позиции, чтобы определить решение,” — добавила Кайинг Ханг. И наше намерение состоит в том, чтобы помочь людям соответствовать лучшему видению, которое они имеют о себе.”

“Небольшие, преимущественно латиноамериканские и филиппинские сельские общины по всей Центральной долине, такие как Поплар с более чем 5000 человек, живущими в 700 жилищах, которые не ремонтировались в течение 50 лет, являются наиболее уязвимыми, но к ним доходит помощь меньше всего из-за их размера,” — сказала Мари Перес-Руис, исполнительный директор Альянса по расширению возможностей Центральной долины (Central Valley Empowerment Alliance (CVEA). “Для нас доступ к здравоохранению зависит от борьбы с мнением о том, что у наших сообществ нет будущего.

“Повсеместное злоупотребление наркотиками, особенно фентанилом, здесь ужасно,” — пояснил она. “Наши сообщества подвергаются нападениям картелей, и иногда родители здесь употребляют или продают наркотики, поэтому мы открыли LUPE (Центр лидерства, единства, власти, расширения возможностей) — безопасный, свободный от банд и наркотиков центр для будущей молодежи, чтобы они могли прийти и побеседовать с родителями о травмах и снижении вреда, чтобы все они увидели новые возможности в своей жизни.”

“Ожидается, что только в Попларе всего 3% молодежи получат высшее образование, однако все дети в округе получают бесплатный обед из-за того, что живут в бедности,” — добавила она. “Когда от них так мало ожидают, мы обеспечиваем поддержку сообщества, встречаясь с людьми там, где они находятся. Я вижу многообещающие перспективы там, где другие не видят будущего.”

“Коренные американцы имеют один из самых высоких показателей смертности от передозировок — не только в Калифорнии, но и по всей стране,” — сказала Арлин Браун, генеральный директор Центра восстановления Crossroads (Crossroads Recovery Center) и Службы снижения вреда для коренных жителей Скодена в округах Иньо и Моно, а также член племени Бишоп Пайуте в Иньо, где 17% населения составляют коренные американцы,.

“Наша программа предназначена для всех. Наша основная ценность, как коренных жителей, — делиться этим исцелением с другими, а половина тех, кому мы помогаем, не являются коренными народами,” – отметила она.

“С самого начала колонизации мы стали первыми жертвами войны с наркотиками, поэтому мы стремимся деколонизировать эти службы, которые изначально никогда не были созданы для нас,” — объяснила Арлин Браун.

“Эти услуги включают в себя бирки с молитвой на наборах для лечения передозировки; обмен шприцев на языке, понятном для нуждающихся в помощи, и тестирование на ВИЧ/гепатит С; распространение “Наркана” по всему сообществу, в том числе среди пожилых людей, которые забывают принять лекарства, и детей, которые случайно принимают лекарства; и регулярное консультирование по вопросам духовного, психического, физического и эмоционального благополучия, лечения всего человека и общества в целом, в отличие от западной модели ухода, которая лечит отдельные симптомы или части жизни,” – рассказала она.

“Мы уже знаем, что осуждение наших близких за злоупотребление психоактивными веществами только отталкивает их, устранение этих стигматизирующих барьеров на пути к уходу — в Crossroads мы спасли более 80 жизней — исцеляет наше сообщество и защищает нашу культуру,” – поделилась она.

“Когда мы говорим о снижении вреда, нам нужно быть более двойственными: не каждый, кто выздоравливает, сможет или захочет достичь ремиссии,” — сказал Браунц Кортни, исполнительный директор Образовательного проекта по профилактике ВИЧ округа Аламеда (HIV Education Prevention Project of Alameda County (HEPPAC).

“ Поэтому наша цель — встретиться с каждым человеком там, где он находится географически и в рамках его зависимости, в рамках его цели. Это диапазон от более безопасного употребления наркотиков до полного воздержания от них.”

“HEEPAC делает это, нанимая специалистов по вопросам употребления психоактивных веществ с реальным или живым опытом выздоровления и удовлетворяя потребности наших сверстников на улицах,” — продолжил он. “Восстановление – это не пузырь. Кто-то, желающий вылечиться от наркозависимости, сталкивается с другими потребностями в области здравоохранения, выходящими за рамки клиники, такими как жилье, еда, гигиена и социальное взаимодействие.”

“Помимо клиники в Окленде, HEEPAC располагает мобильными подразделениями и навигаторами, предоставляющими эти услуги наряду с регулярными консультациями, обменом шприцев, просвещением по вопросам передозировки, тестированием на ВИЧ и гепатит С, лечением абсцессов и обучением использованию наркана,” – продолжил он.

“Речь идет не о создании «дома здоровья», подобного Кайзеру — обычно вы не ходите туда за безопасными инструментами для приема наркотиков или едой, или откровенной беседой о не только о том, что вам не нравится в употреблении наркотиков, но и о том, что вам нравится в употреблении наркотиков,” — сказал Кортни.

“Для нас, — добавил он, — речь идет о создании домов там, где люди в этом нуждаются. Мы здесь не для того, чтобы говорить вам, что делать. Мы навигаторы. Справедливое здравоохранение означает, что те, кто имеет к нему доступ, говорят нам, чего они хотят, а мы рассказываем вам, как этого добиться.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.