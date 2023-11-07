Голивудская актриса с украинскими корнями Анни Семенова, которая известна по фильмам «Караганда», «История» и «Пиньята» поделилась со “Славянским Сакраменто” своими переживаниями по поводу войны в Украине и рассказала о своей деятельности в Голливуде.

Калифорнийская актриса Аня Семенова (Annie Semenova) с украинскими корнями живёт в Лос-Анджелесе и развивает авторскую программу, которая помогает мамам реализовать себя в США в качестве актёрских менеджеров своих детей.

Семёнова говорит, что ее подопечные активно снимаются в проектах Netflix, Marvel, HBO, NBA, CBS и других.

Сама Аня родом из украинского города Одесса. Прежде, чем браться за новую семью, желающую покорить Голливуд, она задаёт прямой вопрос – “Как вы относитесь к войне в Украине?” И только после полученного ответа Аня делает выводы относительно сотрудничества с будущими звёздами.

Актриса уехала в Америку из Киева в далёком 2014 году, где строила карьеру певицы и актрисы. Аня связывает свой отъезд с политическими событиями в Украине.

В США Аня Семенова снялась в фильмах таких фильмах, как “Караганда”, “История” и “Пиньята”.