Программы кандидатов на пост мэра в Сакраменто в 2024 году

Жители Сакраменто смогут выбрать одного из шести кандидатов на выборах мэра столицы штата Калифорния, которые пройдут 5 марта 2024 года.

Список претендентов на главный пост Сакраменто выглядит так:

Хосе Авина (Jose Avina), владелец тренажерного зала, капитан запаса морской пехоты;

Флоюн Кофер (Flojaune Cofer), эпидемиолог, директор по политике, “сторонница перемен”;

Юлиус Энгель (Julius M. Engel), ветеран, бывший офицер полиции, бывший сотрудник Министерства национальной безопасности, юрист;

Стив Хансен (Steve Hansen), общественный защитник, бывший член городского совета Сакраменто, ЛГБТ-активист и “отец, посвятивший свою жизнь служению”;

Кевин Маккарти (Kevin McCarty), бывший комиссар по жилищному строительству и реконструкции, член городского совета и член Ассамблеи штата;

Ричард Пан (Richard Pan), бывший законодатель, отец, владелец малого бизнеса, педагог, врач.

Авина владеет тренажерным залом Sacramento Eco Fitness и служит капитаном резерва морской пехоты. Он возглавляет ежегодное мероприятие под названием «Фитнес ради дела», которое приносит пользу некоммерческим организациям Сакраменто.



Его приоритетами, которые он предлагает в своем 3-х летнем плане, в случае избрания на пост мэра города являются:

Доступное жилье для семей с низкими доходами; расширенный доступ к дошкольному образованию и стипендии колледжа студентам с низкими доходами; общественная безопасность; улучшение инфраструктуры и ремонт дорог; поддержка малого бизнеса и др.

Эпидемиолог и прогрессивный организатор Фло Кофер стала первым кандидатом, объявившим о своей кампании накануне первичного голосования в марте 2023 года.

Фло Кофер, старший директор по политике в неправительственной организации “Активисты общественного здравоохранения”, была председателем Комитета общественного консультативного совета с 2019 по 2022 годы.

Она начала свою кампанию с речи перед зданием мэрии, заявив, что ее целями являются инвестирование в программы предотвращения насилия среди молодежи, обеспечение доступного жилья и смягчение последствий изменения климата.

Если Кофер будет избрана, она станет первой темнокожей женщиной-мэром города.

В своей кампании она утверждает, что “не принимает корпоративные деньги, потому что видела, как слишком много политиков служат своим корпоративным донорам и бросают обычных трудолюбивых людей. В качестве мэра я буду руководить решением проблемы бездомности и жилищного кризиса, сделаю наши улицы безопаснее и создам качественные рабочие места, одновременно защищая наш климат”.

Энгель работает менеджером по защите активов, совсем недавно присоединился к предвыборной гонке. Он подал документы на пост мэра в декабре 2023 года. Его лозунг: “Если не можешь бороться с мэрией — стань мэрией; это наш дом”.



Энгель баллотировался в Верховный суд округа Юба в 2012 и 2014 годах, но оба раза проиграл. Он был лишен юридической лицензии в 2020 году, согласно решению коллегии адвокатов штата Калифорния, и ему запрещено заниматься юридической практикой в штате, но по утверждению самого кандидата, он может ее восстановить.



Вот, что обещает кандидат в мэры Энгель:

1. Решить проблему бездомных.

2. Установить минимальную заработную плату в размере $19,50 с многоуровневым повышением.

3. Снова открыть Rancho Seco, чтобы сократить счета от SMUD.

4. Улучшить безопасность школ;

5. Бесплатную парковку в центре Сакраменто.

Бывший член городского совета Сакраменто Стив Хансен начал свою кампанию на пост мэра 30 мая 2023 года с пресс-релиза и видео. Он не занимал публично избираемую должность с декабря 2020 года и сказал, что изначально не думал, что снова будет баллотироваться на этот пост.

Хансен был членом городского совета с 2012 по 2020 год и представлял такие районы, как Лэнд-Парк, Саут-Лэнд-Парк, Ривер-Оукс и Литл-Карман. Он был первым членом совета Сакраменто – открытым геем, и в случае избрания станет первым мэром ЛГБТК+.

В конце 2023 года Хансен давал интервью “Славянскому Сакраменто” и подтвердил свое желание занять место городского главы.

На посту мэра в случае избрания Хансен планирует заниматься вопросами бездомности и доступного жилья; общественной безопасности и поддержкой правоохранительных органов; создание рабочих мест и в целом улучшением экономической ситуации; образованием, поддержкой искусства, улучшением инфраструктуры и пр.

Член Государственного собрания Кевин Маккарти объявил о своей кандидатуре на пост мэра в электронном письме, отправленном 25 мая 2023 года во время пресс-конференции, на которой действующий мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг сообщил, что не будет добиваться переизбрания.

В законодательном собрании штата МакКарти представлял части города и округа Сакраменто с декабря 2014 года, с 2004 по 2014 год работал в городском совете.

МакКарти представлял 6-й округ, в который входят Тахо-Парк, Литтл-Сайгон и Кампус Коммонс.

МакКарти выиграл гонку в законодательном собрании штата в 2014 году и покинул совет в середине третьего срока.

В своей предвыборной кампании он также обещает работать над проблемами бездомности, доступного жилья, общественной безопасности, инфраструктуры; образованием и помощью нуждающимся

Бывший депутат штата доктор Ричард Пэн объявил, что баллотируется на пост мэра в выпуске американского политического азиатского подкаста, опубликованном 11 июня 2023 года.

Пан представлял Сакраменто в Ассамблее и Сенате штата с 2010 по 2014 год и с 2014 по 2022 год соответственно.

Покинув Сенат в 2022 году, Пан работал старшим политическим советником в AAPI Data, которая публикует демографические исследования об американцах азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.

Пан является педиатром и бывшим профессором Калифорнийского университета в Дэвисе.

Как и другие кандидаты, он обещает работать над решением основных проблем города, т.е. бездомными, общественной безопасностью, инфраструктурой, доступным жильем, улучшением экономической ситуацией города, образованием и др.

Когда выборы мэра в калифорнийской столице?

Выборы мэра Сакраменто 2024 года запланированы на 5 марта. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то два ведущих кандидата встретятся лицом к лицу во втором туре в ноябре 2024 года. Мэр Сакраменто избирается на четырехлетний срок.

Последние выборы мэра состоялись в марте 2020 года, когда Стейнберг набрал 77% голосов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship