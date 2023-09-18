«Сакраменто является домом для русских и украинцев» – кандидат в мэры столицы Калифорнии

Выборы мэра столицы Калифорнии города Сакраменто в 2024 году назначены на 5 марта. Жители будут выбирать нового градоначальника на 4 года. Крайний срок подачи документов о выдвижении кандидатур — 8 декабря 2023 года.

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Действующий мэр Сакраменто Стейнберг заявил, что не планирует избираться на данный пост в 2024 году.

Журналисту «Славянского Сакраменто» Виталию Атаеву-Трошину удалось пообщаться со Стивом Хенсоном, одним из кандидатов в мэры Сакраменто в 2024 году.

Виталий Атаев-Трошин: Привет, Стив! Рад тебя видеть. Боже мой! Ты выглядишь таким занятым. У тебя там слишком много табличек и все такое. Как проходит предвыборная кампания? Ты готов баллотироваться в мэры Сакраменто?

Стив Хансен: Виталий, доброе утро (на русском). Рад видеть тебя видеть.

⁃ На украинском: “Здоровеньки булы” на украинском.

⁃ Да, мне надо поработать над своим русским и украинским языками. Очень рад быть здесь с вами.

⁃ А мэрская предвыборная гонка в Сакраменто уже началась?

⁃ Да. Ты знаешь, я немного отличаюсь от большинства местных политиков, потому что я изучал международное право и хорошо знаю, что происходит в мире. Я приехал в Сакраменто 21 год назад. Здесь, в Сакраменто, у меня сложилась отличная карьера. Сейчас я воспитываю двух детей. Я хочу, чтобы город был чистым, безопасным и экономически привлекательным. В этом вся суть моей кампании.

⁃ Я знаю тебя много лет, и у нас много общих друзей в Сакраменто. Думаю, что они все поддержат тебя на выборах в 2024 году. В чем главная проблема нашей красивой столицы города Сакраменто?

⁃ Проблема номер один, выявленная самими избирателями, — это бездомные. Это все влияет на общественную безопасность. Знаете, многие считают, что город не чистый и небезопасный. Жители Сакраменто хотят это исправить. Именно поэтому я напрямую разговариваю с избирателями. Обещаю им сделать столицу безопасной. Мы будем работать над тем, чтобы сделать его более чистым. И мы поможем людям отказаться от жизни на улицах. Чаще всего, они не хотят уходить из-за проблем с наркотиками или из-за нарушения психического здоровья.

Но, нам придется быть очень настойчивыми с ними. Если мы любим этих людей, мы должны будем подтолкнуть их к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше.

⁃ Сакраменто большой город и все мы очень любим нашу столицу. Местные знают куда здесь можно пойти и чем заняться. Как насчет людей, которые хотят посетить Сакраменто, но не знают, что там делать. Ты понимаешь, о чем я говорю? Например, когда ты едешь в Лос-Анджелес, ты можешь посетить «Диснейленд» или Голливудские холмы. В Сан-Франциско – мост “Золотые Ворота”. Может что-то подобное появится и в Сакраменто?

⁃ Я сам люблю путешествовать по миру и мне нравится, что люди посещают наш город. Здесь очень вкусная еда. Из Сакраменто можно поехать в горы, на виноградники, посмотреть реки, покататься на велосипеде. У нас всегда прекрасная погода. Вы приезжаете сюда не для того, чтобы увидеть Эйфелеву башню, а что-то другое. Например, наш железнодорожный музей. Люди приезжают сюда для посещения концертов. Они идут в красивые рестораны. Многие отправляются в поход. По сути, вокруг Сакраменто есть всё в часе езды на машине. В самом городе расположены красивые художественные галереи.

⁃ Это здорово. Но, может быть построить что-то большое и необычное?

⁃ У нас есть центр Golden One — прекрасное место, чтобы насладиться концертом или баскетбольным матчем. Мы работаем над строительством нового футбольного стадиона в самом центре Сакраменто. Будут также построены новые красивые мосты.

Честно говоря, я думаю, что красота Сакраменто – это горы, реки, озера, и люди хотят быть на улице из-за прекрасной погоды.

У нас работают лучшие повара в мире, которые используют местные продукты, выращенные в радиусе 100 миль от Сакраменто. Мы выращиваем все, что вы когда-либо захотите съесть, и это очень вкусно.

Итак, очевидно, что одна из лучших вещей в жизни — это вкусно поесть, выпить отличный бокал вина, и это то место.

⁃ Хорошо. Я много лет прожил в Сакраменто. Понимаю, что наша самая большая проблема – бездомные. Ты знаешь, что все они любят строить шалаши по всему городу и жить в них. Как ты хочешь решить эту проблему. Куда все они поедут ночевать ?

⁃ Да, это одна из самых больших проблем нашего города. Мы уже построили приюты и предлагаем помощь, но мы не можем заставлять людей обращаться к нам. Поэтому мы должны поощрять из обращаться к нам за помощью. Они должны сами захотеть перемен. Но, с нашей стороны, мы предлагаем им всевозможные бенефиты. Мы должны помочь им пройти лечение, будь то восстановление психического здоровья, или избавления от наркозависимости, алкоголизма. Да, иногда они попадают под арест по различным причинам. С помощью судебных инстанций мы сможем заставить их решить проблемы с нарушением психического здоровья, алкоголизма и наркомании. Они смогут избежать тюремного заключения, согласившись на лечение.

Это я называю жесткой любовью. Разумеется, они не могут жить на улицах и создавать весь этот хаос. Наш город хочет жить в чистом и безопасном месте. Это безобразие несправедливо по отношению к людям, которые пытаются создать свои семьи и жить своей жизнью.

⁃ Давайте немного углубимся в славянскую общину. Как я уже говорил вам ранее, это сообщество является частью нашего красивого города Сакраменто. В настоящий момент славяне здесь немного разобщены, русские с одной стороны, украинцы с другой, и мы знаем, почему. Так что ты думаешь об этом? Что вы чувствуете, когда видите украинцев?

⁃ Во-первых, у меня много крепких отношений с людьми родом из России, Украины и бывших Советских республик. Я был в Украине с миссией по наблюдению за выборами организации по безопасности и сотрудничеству «Европа 2006», сразу после Оранжевой революции. Я передвигался по многим городам украины, а также был в столице городе Киев.

Я испытываю большое сострадание ко всем участникам этой войны. Русский народ вообще, я думаю, участвует в войне с Украиной против своего собственного желания. И поэтому мы должны убедиться, что не демонизируем русский народ. Украина пережила много террора и травм. Очень надеюсь, что война скоро закончится и что Украина сможет восстановить свою страну. Я горжусь тем, что Соединенные Штаты так тесно поддерживают украинский народ, предоставляя миллиарды и миллиарды долларов помощи. Мы оказываем и военную помощь, чтобы помочь выиграть эту войну.

Нападение России необходимо остановить, и я не думаю, что в Сакраменто есть кто-то, кто считает иначе. Свобода и мир, единственный выход из этой трагедии.

⁃ Украинцы, они сейчас много чего делают в Сакраменто, особенно перед Капитолием столицы. Они организовывают протесты. Проводятся какие-то встречи, приезжают певцы из Украины. Они делают много вещей. Хотел бы ты присоединиться к ним?

⁃ Конечно, до недавнего времени моим баннером в Твиттере был флаг Украины. На моей аватарке был украинский флаг со львом. Я всегда поддержу их.

Сакраменто — безопасное место для всех, для людей бегущих от преследований, спасающихся от войны и террора.

Мы приветствуем всех, кому нужно место, которое можно было бы назвать домом, а также людей, будь они из России, которые бегут от преследований, потому что они могут отличаться от других по религиозному или иному признаку. Или, может быть, они просто не согласны со своим правительством. То же самое и с украинцами.

⁃ Спасибо, что вы поддерживаете украинцев и русских. И мы не хотим разделять людей. Не могли бы вы рассказать больше о мэрии города Сакраменто? Какие люди там работают? Есть ли среди вас славяне, русские или украинцы?

Наша городская администрация чрезвычайно разнообразна. За 8 лет моей работы в городском совете я встретил много людей славянского происхождения, которые работают на город долгие годы. Они хорошо делают свою работу. Вы можете внести большой вклад в свое сообщество.

У нас многие славяне построили собственный бизнес, открыли рестораны, агентства недвижимости, работают в банковском секторе и здравоохранении. Славяне отлично развивают наш город.

Подобное разнообразие диаспор делает нас сильнее. У славян развита творческая сила в предпринимательском деле. Они также делают тяжелую работу и помогают нам строить более мощный город. Я очень горжусь теми людьми, которые работают с нами, и тем, что мы сделали этот город прекрасным местом для жизни.

⁃ Так сколько человек сейчас баллотируется на пост мэра?

⁃ В гонке участвуют всего 4 человека. Меня считают лидером забега. Очень важно, чтобы избиратели сделали разумный и сильный выбор, и я, будучи членом городского совета, знаю, как работает местное самоуправление. Я знаю, как решать проблемы, и у меня есть опыт решения сложных задач. Мы уже построили много приютов для бездомных. В моем районе.

Мы давали возможность людям пользоваться городскими услугами. Мы построили новый театр на улице B — это некоммерческое развлекательное заведение, расположенное в центре Сакраменто.

Мы построили штаб-квартиру Балли, музей науки вдоль реки, чтобы наши дети могли изучать естественные науки, инженерное искусство и математику. И это все мелочи. Я действительно горжусь этим. И я хочу продолжать делать эту работу для нашего города.

⁃ Если ты будешь избран на пост мэра Сакраменто, ты будешь таким же, открытым и свободным, для общения с местными жителями?

Жители нашего региона привыкли встречаться с губернаторами, членами Конгресса и законодателями. Знаете, для многих людей мэрия очень похожа на родительский дом. Именно поэтому мы все там очень тесно сотрудничаем друг с другом. Я работаю со многими людьми по всему городу. Мой номер мобильного телефона есть у всех. Они знают, как меня найти в социальных сетях, как написать мне письмо. Они могут найти меня в моей любимой кофейне.

Я не прячусь и здесь невозможно спрятаться, даже если бы я захотел. Вот так мы и строим наше сообщество и город. Местное самоуправление должно быть близко к народу.

Именно поэтому я очень рад работать с нашими сообществами, его лидерами, чтобы продвигать столицу вперед. Нам нужно восстановить наш город для следующей великой главы в истории Калифорнии

Особенно после последней рецессии. Нам нужно заняться чем-то новым: строить больше жилья, которое станет местом назначения для туризма, и создавать места, где люди хотят жить, работать и отдыхать.

⁃ Извините, ты хочешь строить больше домов, ты говоришь про высокие дома или – больше частных домов?

⁃ Нам нужно строить высотки. Нужно взять каждый пустой участок, каждую парковку и превратить их в квартиры или что-то еще. Именно потому, что у нас дефицит жилья в Сакраменто. Нам нужно также строить больше частных домов.

Люди думают, что субсидированное жильё решит проблемы многих, но строить и содержать подобную недвижимость очень дорого, также как и построить его. Правительство должно уйти с дороги и позволить людям строить новые квартиры и дома.

⁃ Да, строить в Сакраменто действительно очень дорого. Славяне обожают строить дома самостоятельно, но в Калифорнии очень много ограничений и необходимых разрешений на строительство.

⁃ Мы будем работать над этим. Мы сделаем строительство жилья в Сакраменто дешевле.

⁃ Спасибо большое тебе Стив и всей твоей команде за диалог. Удачи в предвыборном процессе.

⁃ Взаимно и тебе спасибо. Доброго дня.