Решение было принято после того, как на праймериз в Нью-Гэмпшире были зафиксированы робозвонки, имитирующие голос президента Джо Байдена, пишет VOA.
Регуляторы США в четверг признали незаконными робозвонки, использующие голоса, созданные искусственным интеллектом (ИИ).
Напомним, что на праймериз в Нью-Гэмпшире в прошлом месяце были зафиксированы робозвонки, имитирующие голос президента Джо Байдена и пытающиеся отговорить людей от голосования за него.
Федеральная комиссия по связи (FCC) единогласно постановила, что голоса, генерируемые искусственным интеллектом, являются искусственными и, следовательно, представляют собой нарушение закона о защите потребителей телефонной связи (TCPA).
TCPA – главный законодательный акт, который FCC использует для борьбы с нежелательными звонками, ограничивая телемаркетинговые звонки и использование систем автоматического набора номера.
Принятое постановление объявляет незаконным искусственное создание голоса, используемое в мошеннических робозвонках, и позволяет преследовать нарушителей в судебном порядке.