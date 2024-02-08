Решение было принято после того, как на праймериз в Нью-Гэмпшире были зафиксированы робозвонки, имитирующие голос президента Джо Байдена, пишет VOA.

Регуляторы США в четверг признали незаконными робозвонки, использующие голоса, созданные искусственным интеллектом (ИИ).



Напомним, что на праймериз в Нью-Гэмпшире в прошлом месяце были зафиксированы робозвонки, имитирующие голос президента Джо Байдена и пытающиеся отговорить людей от голосования за него.



Федеральная комиссия по связи (FCC) единогласно постановила, что голоса, генерируемые искусственным интеллектом, являются искусственными и, следовательно, представляют собой нарушение закона о защите потребителей телефонной связи (TCPA).



TCPA – главный законодательный акт, который FCC использует для борьбы с нежелательными звонками, ограничивая телемаркетинговые звонки и использование систем автоматического набора номера.



Принятое постановление объявляет незаконным искусственное создание голоса, используемое в мошеннических робозвонках, и позволяет преследовать нарушителей в судебном порядке.